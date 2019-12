Vil kjøpe Data Respons: Verdsatt til 3,7 milliarder kroner

Det franske selskapet Akka Technologies har lagt inn bud på samtlige aksjer i norske Data Respons. Budet lyder 48 kroner per aksje, som verdsetter selskapet til 3,7 milliarder kroner.

Data Respons' virksomhet innebærer blant annet IoT, 5G, kunstig intelligens, innebygd programvare, og sky- og mobiltjenester. Akka er et globalt ingeniør- og teknologikonsulentselskap .

Administrerende direktør i AKKA, Mauro Ricci, sier i en pressemelding at de med dette oppkjøpet vil skape Europas største «powerhouse» for digitale løsninger.

– Styrken ved denne avtalen er at begge selskaper deler de samme verdiene og en felles visjon, sier Ricci.

Tilbudet fra Akka har blitt enstemmig anbefalt fra styret i Data Respons, og 43% av aksjonærene har forhåndsgodkjent avtalen.

Administrerende direktør i Data Respons, Kenneth Ragnvaldsen, sier i pressemeldingen at et slikt oppkjøp vil gi selskapet et økt potensial for utvikling, og at de to selskapene er en god strategisk match.

– Vi deler de samme verdiene og den samme lidenskapen for innovasjon som Akka. Dette kan skape verdi for våre kunder, og er en unik mulighet til å vise frem talentet til våre fantastiske ansatte, som er hjertet og sjelen i selskapet, sier Ragnvaldsen.