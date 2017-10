Vil «robotisere» kommune-Norge

Kommuneforlaget har lansert en robot – i form av en «chat-bot» – som ifølge dem selv skal digitalisere og automatisere kommunikasjonen med innbyggere og næringslivet i norske kommuner. Ifølge en pressemelding fra selskapet er løsningen basert på kunstig intelligens som vil utvikles gjennom bruk.

Utviklings- og leveransesjef i Kommuneforlaget, Per Olav Nyborg. Foto: Kommuneforlaget

Utviklings- og leveransesjef i Kommuneforlaget, Per Olav Nyborg, forteller til digi.no at de har holdt mange presentasjoner av den nye løsningen for kommuner, og at de har invitert alle kommunene til å være med på å utvikle chatboten.

– Det er store muligheter ved bruk av teknologien og kunne få fjernet veldig mange henvendelser med en slik type løsning. Alle kommunene forstår hva denne teknologien kan gi av muligheter på kort og lang sikt og kommer med innspill til områder og aktører som bør begynne å bruke en slik type løsning, sier Nyborg.

Meningen er at kommunene selv skal være med på å utvikle de mest stilte spørsmålene brukerne kan komme til å stille. Det kan være spørsmål relatert til byggesaker, skjenkebevilgninger, barnehageplasser, eldreomsorg eller andre temaer.

Fikk 60.000 henvendelser på 25 enkle spørsmål

– Bakgrunnen for prosjektet en stund tilbake var et businesscase på en større norsk kommune som fikk cirka 60.000 henvendelser på 25 enkle spørsmål. Dette er tid man kan bruke til annet viktig arbeid, sier Nyborg.

Han forteller at selskapet de siste månedene har jobbet med å fylle løsningen med innhold for å kunne ivareta de lovpålagte tjenestene som alle kommuner skal yte til innbyggerne.

– Vi har etter testing oppdatert med informasjon om spørsmål som kommunene får mye av og vil ha en forvaltning og oppdatering av innhold felles for alle kommuner i vårt tilbud, samtidig som kommunene kan legge til sine særegenheter i samspill med det innholdet.

Nyborg forteller at de blant andre har fått med seg Midtre Gauldal kommune på prosjektet, og at de også jobber sammen med Porsanger kommune om å lage en samisk chatbot.

– Det vil komme flere kommuner med som vil teste løsningen mot sine innbyggere fremover. Det er viktig for oss at digitaliseringen skjer på innbyggernes premisser og at vi tilbyr en løsning hele kommune-Norge kan ta del i, sier Nyborg.

Chat-løsningen er basert på en løsning som også brukes av DNB og Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus.

Bruk av programvareroboter i kommuner er for øvrig ikke noe helt nytt. Bergen kommune har for eksempel tatt i bruk roboten «Digifrid» for å automatisere saksbehandling i kommunen. Du kan lese mer om hvordan Digifrid fungerer her. Denne roboten vil for øvrig også – i tillegg til chat-boter – bli presentert på digi.no sin egen konferanse, Digital 2017, som går av stabelen den 19. oktober.