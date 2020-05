Vil stoppe USB-pinne som påstås å beskytte mot 5G-stråling

Det er det lokale myndighetsorganet London Trading Standards, som blant annet jobber for å beskytte folk og bedrifter mot svindel, som sammen med politiet i London arbeider for å få fjernet nettstedet som selger den omstridte USB-pinnen.

Til BBC sier direktør Stephen Knight i London Trading Standards at de ser på virksomheten som en svindel, og at folk som er sårbare trenger beskyttelse fra denne type skruppelløs handel.

5G-master sabotert

Bedriften Bioshield Distribution, som selger enheten, sier til BBC at de har forskning som støtter påstandene om at USB-enheten beskytter mot elektromagnetisk stråling.

Etter at mobiloperatørene i Storbritannia begynte utrullingen av 5G i fjor sommer, har flere 5G-master blitt sabotert. 5G har, ifølge BBC, skapt et nytt marked for beskyttelse mot de påståtte negative helseeffektene ved stråling. Dette selv om myndighetene gjentatte ganger har forsikret om at stråling fra 5G-utstyr er på en brøkdel av tillatte nivåer.

Påstår å beskytte hjemmet

Nettstedet som selger USB-enheten beskriver det som «en USB-pinne som gir beskyttelse for ditt hjem og din familie, takket være den bærbare holografiske nano-lag-katalysatoren, som du kan ha på deg eller som kan plasseres nær en smartmobil eller andre elektriske eller strålende enheter».

Videre leser vi at prosessen «kvanteoscillering skal sørge for at USB-pinnen balanserer og re-harmoniserer de forstyrrende frekvensene fra elektrisk tåke, indusert av enheter som datamaskiner, trådløse telefoner, wifi, nettbrett etc.»

BBC forteller at prisen på USB-pinnen er 339,60 pund, altså rundt 4100 kroner. Undersøkelser av pinnen har så langt ikke vist noen andre forskjeller fra vanlige minnepinner til fem pund, enn en rund klistrelapp.