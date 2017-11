Bankene i Norge la i dag fram planer om etableringen av det som skal bli Nordens ledende betalings- og identifiseringsaktør.

Bankene har inngått en intensjonsavtale om å videreutvikling av dagens betalings- og identifiseringsløsninger. Målet er å skape enda bedre kundeopplevelser, samt å stå sterkere i konkurransen mot de globale teknologigigantene.

Dette skal oppnås ved at Vipps, BankAxept og BankID Norge slås sammen. Under pressekonferansen stiller daglig ledere for de tre selskapene, samt representanter for de største eierne.

– Norge er unikt gjennom at vi i flere tiår har hatt et samarbeid mellom bankene i Norge på betalingsløsninger. Det har gitt oss noen av verdens beste og mest effektive tjenester og infrastrukturer ifølge analyser gjort av Norges Bank. Dette samarbeidet tar vi nå et steg videre og etablerer Nordens ledende og mest fremtidsrettede aktør innen betaling og identifisering, sier Finn Haugan, styreleder i BankAxept og styreleder i Sparebank1, i en pressemelding.

Eid av bankene

Vipps har på to år blitt kjent for de fleste. Betalingsappen har nå omtrent 2,7 millioner brukere og kan i tillegg til vennebetaling brukes hos rundt 50 000 brukersteder. Tjenesten støtter også fakturabetaling og betaling til bedrifter med vippsnummer. Vipps eies av 106 norske banker, men ytterligere fire banker er med som distribusjonspartnere.

Rundt 80 prosent av kortbetalingene i norske butikker BankAxept utføres med BankAxept-kort. I fjor ble det gjennomført over 1,6 milliarder BankAxept-transaksjoner hos de drøy 100 000 brukerstedene. Tjenesten er det nasjonale betalingssystemet i Norge.

BankID er en ID-system som benyttes av alle bankene i Norge, i tillegg til offentlige, digitale tjenester og et økende antall virksomheter i ulike bransjer. Omtrent 3,7 millioner nordmenn har BankID i dag.

Både BankAxept og BankID eies av bankene i Norge.