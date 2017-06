Vipps betalte dobbelt – nå vil de ha pengene tilbake

En teknisk feil i Vipps nylig medførte at betalingstjenesten trakk beløp fra avsender én gang, men sendte beløpet to ganger til mottaker.

5000 kroner trukket endte for eksempel opp som 10 000 kroner hos mottakeren.

Flaks eller gratis penger? Slett ikke. Banken har full kontroll på hvem som skal ha hva, selv som det har tatt noen uker å informere de berørte. Og nå vil de altså ha tilbake pengene.

– Vi har hatt en teknisk feil som har gjort at om lag 100 kunder har blitt kreditert dobbelt under overføring av penger med Vipps, forteller pressekontakt Vidar Korsberg Dalsbø til digi.no.

Ifølge ham har Vipps kontaktet alle berørte for å sørge for at overføringene skal bli rett.

– Vi beklager til kundene som har blitt berørt, og har gjort vårt ytterste for å løse dette på en så enkel måte som mulig.

Dalsbø ønsker ikke å oppgi hvor mye penger totalt det dreier seg om. Han vil heller ikke gå nærmere inn på hva slags teknisk feil eller hvordan den oppsto.

3-dagersregelen

digi.no har sett henvendelsen til kundene som har mottatt doble beløp. Der ber Vipps om samtykke.

«Vi ønsker å trekke det ene beløpet fra din konto, men trenger ditt samtykke ved at du svarer på denne e-posten.»

– Når det gjelder spørsmålene dine om tilbakebetaling er det en regel som gjør at vi trenger samtykke om det går mer enn tre dager. Det er bakgrunn for at vi kontakter kundene og ikke gjør trekket direkte. Erfaringsmessig byr ikke dette på noen problemer når vi kontakter kunder, sier Dalsbø.

– Hva skjer hvis de berørte nekter å gi slikt samtykke?

– Da må vi ser på det. I utgangspunktet er dette en feil som har skjedd. Det blir likt med saker der for eksempel folk overfører til feil person. Det skjer med jevne mellomrom, enten ved at noen taster feil kontonummer eller telefonnummer med Vipps. For at vi skal få pengene tilbake om det har gått over tre dager må vi kontakte kunden. Erfaringsmessig har kundene forståelse og skjønner at dette ikke er penger som er deres. Nekter de må man eventuelt se på å ta det videre, avslutter pressekontakten i Vipps.