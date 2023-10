Oppdatering kl. 11.49: Vipps meldte klokken 11.10 at en feilfiks var blitt implementert. For redaksjonen ser det ut til at feilfiksen har fungert og at tjenestene fungerer igjen.

– Nå ser vi heldigvis en bedring og betalinger går igjennom. Vi vil monitorere nøye. Beklager så mye til alle som har opplevd knot som følge av dette, skriver pressekontakt Caroline Lunde i Vipps i en tekstmelding til NTB.

– Det var en nettverksfeil som var årsaken til problemene, sier hun på telefonen til Digi klokken 12.

Vipps har vært nede siden klokken 09:27 fredag morgen, skriver selskapet på sine statussider.

– Sammen med vår leverandør arbeider vi med å finne og utbedre feilen, men enn så lenge er alle tjenester nede, sier kommunikasjonssjef Caroline Lunde på telefonen til Digi.

Dagens nedetid skal ikke ha noe med den korte nedetiden i går å gjøre.

Kommunikasjonssjef Caroline Lunde i Vipps sier på telefonen til Digi at det er uvisst når tjenesten er oppe igjen. Foto: Vipps

– I går rullet vi ut noen små endringer som viste seg å ha utilsiktede konsekvenser, så vi rullet tilbake og var oppe igjen på 12 minutter. Dagens problemer har ikke noe med dette å gjøre.

Til å begynne med var alle tjenester, bortsett fra innlogging med Vipps på tredjeparttjenester, listet som utilgjengelige.

Vipps kunne ikke bekrefte at dette var riktig da Digi snakket med dem, men bare noen minutter senere ble status endret til at også slik tredjepartssignering var utilgjengelig.

– Vi har dessverre ingen estimater på når vi kan ha tjenestene oppe igjen.