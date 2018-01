Vipps lanseres internasjonalt i år

Etter at et EUs nye bankdirektiv PSD2 trådte i kraft 13. januar er det åpent for giganter som Apple, Facebook og Google å etablere banktjenester. Kjernen i direktivet er at andre enn tradisjonelle banker kan tilby finansielle transaksjoner til kunder.

Da den norske betalingsløsningen Vipps ble skilt ut fra DNB i fjor og slo seg sammen med Bank Axept og BankID, ble det sagt at ambisjonene var å lansere tjenesten internasjonalt, i konkurranse med de største. Noen dato for dette ble det imidlertid ikke satt. Under et frokostmøte i Finance Innovations i Bergen denne uka, sa imidlertid Vipps-sjef Rune Garborg at en lansering utenfor Norge er i sikte.

– Vi har brukt 2017 på å trekke ut teknologien vår, slik at den står på egne bein uten DNB. Det innebærer at vi kan presentere den andre steder, og vi kommer til å gå internasjonalt i løpet av 2018, sier Garborg ifølge Sysla.

Mulighetene med det nye direktivet er at andre enn banken din skal kunne tilby både betaling, saldo, kjøp av varer og mye mer.

– Regninger og netthandel er allerede eksisterende funksjonalitet, og vi lanserer saldo og mye mer om kort tid. I kjernen har vi alltid bevissthet rundt at tjenesten vår skal være enkel. Om det ikke er enkelt, skal ikke vi lansere det, sier Vipps-sjefen.

Her kan du lese mer om PSD2: Bankene åpner sine data både for deg som kunde, hverandre og nye partnere (krever abonnement)