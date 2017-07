Vipps, så var de nede for telling - igjen

Nok en gang er Vipps nede. Og nok en gang jobber DNBs teknikere på spreng for å lokalisere feilen.

– Vi jobber nå på høygir med å lokalisere og utbedre feilen, sier kommunikasjonsrådgiver Andreas Nyheim i DNB til digi.no onsdag formiddag.

Nøyheim beklager bryet Vipps-problemene medfører for kundene. Han sier at DNB håper at Vipps er oppe og går igjen så fort som mulig.

Vet ikke hvor feilen ligger

Like før klokken 12 er Vipps ved sine fulle fem igjen.

– Hvor ligger skylden denne gangen? Hos en underleverandør eller hos dere?

– Det er for tidlig å si, svarer Nyheim kort.

Det har vært et turbulent halvår for DNB. Sommermånedene har ikke vært noe unntak.

Morgenen 15. juni klokken 05.30 var flere av DNBs tjenester nede. Åtte timer senere var problemene fortsatt ikke løst, men feilen ble identifisert som et maskinvareproblem.

Vipps gikk ned igjen for telling i 11-tiden onsdag morgen. Like før klokken 12 var appen oppe igjen.

Måtte starte tusenvis av servere på nytt

19. juni ble det klar at en menneskelig svikt førte til at DNB måtte starte tusenvis av serverer på nytt.

– Vi beklager at våre kunder har fått problemer på grunn av driftsstansen. Gjennom helgen har vi konsentrert oss om å finne rotårsaken og gjennomføre alle nødvendige tiltak for å redusere risikoen og stabilisere våre systemer, sa konserndirektør Liv Fiksdahl for IT-tjenester da.

Problemene skal ha oppstått i det sentrale lagringssystemet, som er levert av Dell EMC.

I den foreløpige rapporten konkluderes det med at rotårsaken var en menneskelig feil knyttet til en «hypercare-operasjon» utført av ansatte hos Dell EMC, som er en av HCLs underleverandører. Indiske HCL er DNBs IT-partner.