Vipps-sjefen tror de fleste korona-nødløsningene er kommet for å bli

Klikk og hent, QR-skanning av barmenyer ved bordene, og pushing av frisørens vippsnummer når han har klippet deg: Næringslivets nødløsninger for å kunne holde åpent og ta i mot kunder under Korona-pandemien har vært mange. Og betaling via Vipps har vært et element i de fleste av dem. Ta for eksempel QR-kodene vi har lært oss å skanne hver gang vi skal på pub.