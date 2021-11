Vipps velger Mastercard-løsning som gir API-tilgang til alle nordiske banker

Mastercard kunngjorde mandag at Vipps har inngått en avtale om å bruke en Mastercard-løsning som gir API-tilgang (Application Programming Interface) til alle bankene i Norden. Dette omtales som en API-aggregator som gjør at tredjeparter som Vipps kan koble seg til bankenes separate API-er gjennom et felles grensesnitt og hente ut kontoinformasjon og gjennomføre betalinger på vegne av kundene.