– Virkelighetsfjernt krav for datasentre

Redusert elavgift til datasentre skal videreføres uendret, slik som i dag. Det varsler regjeringen i forslaget til statsbudsjett for 2020, som ble lagt fram i dag.

Men uten endringer står denne ordningen i fare for å falle helt bort, heter det i en uttalelse fra bransjeorganisasjonen IKT-Norge.

Da sikter de til et særvilkår om at datasentre må ha et «kontinuerlig uttak» av elektrisk kraft, som til enhver tid må være over 0,5 megawatt, for å oppnå redusert avgift.

IKT-Norges Heidi Austlid sier ordningen står i fare for falle helt dersom kravet om «kontinuerlig uttak» på 0,5 MW opprettholdes. Foto: Gorm K. Gaare

– Dette er et virkelighetsfjernt krav, som vitner om at de som har formulert det ikke forstår hvordan datasentre driftes, sier IKT-Norges administrerende direktør Heidi Austlid.

Forrige uke skrev digi.no at ingen tenkte på driftsstans da regelverket ble skrevet.

Skattedirektoratet kom nylig med en prinsipputtalelse, som åpner for å se bort ifra tidsrom med strømavbrudd eller stans i driften, som følge av vedlikehold eller uforutsett nedetid. Dette må da dokumenteres.

Etterlyser snittberegning

– Strømuttak vil variere gjennom døgn og uker, og det må være gjennomsnittet av kraftforbruket som avgjør om et datasenter kvalifiserer til redusert avgift, konstaterer IKT-Norges administrerende direktør Heidi Austlid.

Ordningen er det viktigste virkemiddelet for å lykkes med regjeringens strategi om å gjøre Norge til et av verdens ledende datasenterland, mener bransjeorganisasjonen.

Datasentre i Norge må betale full sats på 15,83 øre per kWh, dersom man ikke oppfyller vilkårene. Følger man kravene slipper man unna med en elavgift på 0,50 øre, som fra nyttår er foreslått justert opp til 0,505 øre per kWh.

Anlegg som produserer kryptovaluta, er som kjent ikke omfattet. Stortinget vedtok i forbindelse med statsbudsjettet 2019 at slik virksomhet må betale ordinær elavgift.