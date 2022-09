IT-selskapet Visma har lagt inn et bud på 689 millioner kroner for å kjøpe opp programvareselskapet House of Control.

Budet er på 11,20 kroner per aksje, som utgjør 689 millioner kroner, skriver E24.

House of Control-styret vil anbefale budet til aksjonærene.

Visma har fått forhåndsaksept fra sine eiere, som sitter på 33,84 prosent av aksjene i House of Control. Her omfattes blant annet investeringsselskapene Viking Venture og Luxor Capital Group.