Visolit kjøpes opp for å danne en nordisk kjempe

Advania AB, som har hovedkontor i Stockholm, kunngjorde i dag at selskapet skal kjøpe norske Visolit fra IK VII-fondet og andre aksjeeiere. Det sammenslåtte selskapet vil bli blant de største IT-tjenesteleverandørene i Norden med 2550 ansatte og en omsetning på mer enn ni milliarder svenske kroner.

– Vi er utrolig glade for at vi nå kan slå sammen Advania og Visolit. Sammen tar vi et stort steg mot å bli Nordens mest attraktive IT-tjenesteselskap. Oppkjøpet av Visolit innebærer at vi kommer til å komme enda nærmere våre kunder gjennom et sterkere geografisk nærvær og et bredere og mer konkurransedyktig tilbud, sier Mikael Noaksson, konsernsjef i Advania, i en pressemelding.

Blir store i både Norge og Sverige

Ifølge Advania vil fond som forvaltes av Goldman Sachs Asset Management, samt andre eksisterende Advania-aksjeeiere, øke sine investeringer i selskapet. I tillegg vil IK IX-fondet gå inn som en ny minoritetsaksjeeier etter avslutning av avtalen.

– Vi er stolte over det vi har bygget med Visolit siden 1997. Vi har en ledende posisjon i Norge, og er en utfordrer på det svenske markedet. Samarbeidet med Advania, som er en ledende aktør i Sverige, gjør at vi kan tilby de beste IT-tjenestene i Visolits plattform til begge våre kundebaser, sier Terje Mjøs, konsernsjef i Visolit, i pressemeldingen.

Visolit het Telecomputing fra til 2019.

Røtter tilbake til 1939

De Goldmach Sachs-forvaltede fondene kjøpte en majoritetsandel i Advania i februar i år. I pressemeldingen opplyses det at historien til Advania startet på Island allerede i 1939, da et reparasjonsverksted for kontorutstyr ble etablert i Reykjavik under navnet EJS. Selskapet ble senere en del av IT-selskapet Skýrr, som i 2012 ble slått sammen med flere andre selskaper under navnet Advania.

Advania hadde i februar 27 kontorer i fem land, Sverige, Island, Norge, Danmark og Finland.

Det er ventet at oppkjøpet av Visolit vil være fullført i det inneværende halvåret. Det er ifølge Advania gjenstand for vurdering hos relevante konkurransemyndigheter.

Et mål for det sammenslåtte selskapet er å skape Nordens mest attraktive IT-tjenesteleverandør med desentraliserte miljøer som er nær kunden.