Vivaldi endelig lansert i mobil drakt

Drøyt fem år etter at en tidlig desktoputgave av den norske nettleseren Vivaldi ble avduket, og like lang tid etter at planen om en Android-utgave av den samme nettleseren ble offentliggjort, er Vivaldi for Android lansert.

Android-utgaven har riktignok eksistert i en betaversjon siden i september i fjor, som flere hundre tusen allerede skal ha tatt i bruk. Nå skal nettleseren være stabil og funksjonsferdig nok til å brukes av langt flere.

Mye felles med desktop-utgaven

Selv om mobilutgaven av Vivaldi nødvendigvis er enklere funksjonalitetsmessig enn desktoputgaven, gitt mye mindre skjermflate, så har den mye felles med storebroren. Dette inkluderer også helt ny funksjonalitet som annonse- og sporingsblokkering, som i dag ble gjort tilgjengelig i Vivaldi 3.0 for Windows, MacOS og Linux. Dette hindrer blant annet sosiale nettverk og annonseleverandører i å spore brukerne på tvers av nettsteder.

Funksjonaliteten i brukergrensesnittet til Vivaldi for Android. Illustrasjon: Vivaldi Technologies

Fanelinje også i mobilutgaven

En annen detalj som er felles for Vivaldi i begge størrelser, er fanelinjen. De fleste andre mobilnettlesere har ingen fanelinje. I stedet må brukerne velge den ønskede fanen fra en separat oversikt. I Vivaldi er det ikke slik at fanene bli veldig små når det er mange faner åpne. Bare to-tre faner vises samtidig. Resten er tilgjengelig tilgjengelige ved å rulle raden mot høyre eller venstre.

Brukere som ønsker å bruke denne skjermplassen til noe annet, kan skru av fanelinjen.

Dersom mobilen dreies til landskapsmodus, endres brukergrensesnittet en del. Blant annet blir den nedre verktøylinjen flyttet opp til venstre for adressefeltet.

Vivaldi for Android i portrett-, landskap- og nettbrettmodus. Foto: Vivaldi Technologies

Fra menyen (Vivaldi-logoen) tilbys praktisk funksjonalitet som det å kunne ta skjermbilde av hele websider eller å klone faner.

Mange av dagens nettleserbrukere bruker mobilnettleseren mer enn de bruker nettleseren på PC-en. Samtidig er det mange som ønsker å ha samme nettleser på både PC-en og mobilen, blant annet for å kunne synkronisere slikt som passord, historikk og bokmerker. Det er verdt å nevne at synkroniseringen skjer mot Vivaldis egne servere på Island.

Dette gjelder sannsynligvis mange av de avanserte nettleserbrukerne som er Vivaldis primære målgruppe, noe som kan gjøre Vivaldis nettleserøkosystem mer attraktivt for flere. Det forutsetter dog at de bruker en Android-mobil. Noen planer om en IOS-utgave av Vivaldi, har ikke blitt kunngjort så langt.

Nytt i PC-versjonen

Som nevnt har Vivaldi Technologies kommet med en større oppdatering av desktoputgaven, hvor annonser- og sporingsblokkering er hovednyheten.

Nettleseren har også fått forbedret «Spatial Navigation»-funksjonalitet, noe som handler om å redusere antallet tastetrykk som er nødvendig for å navigere i webinnhold uten å bruke mus.

Brukerne av Vivaldi 3.0 og nyere kan for hvert nettsted velge om sporing og eventuelt også annonser skal blokkeres. Skjermbilde: Vivaldi Technologies

Det nye nå er at det skal være enklere å komme til lenkene på sidene ved å kombinere shift-tasten med piltastene. Dette skal vanligvis gå langt raskere enn å bruke tabulatortasten.

En liten ekstra nyhet er at klokken i statusfeltet har fått mer funksjonalitet, inkludert alarm og nedtelling.

For som Vivaldi skriver i pressemeldingen vi har fått: det er fort gjort å glemme tiden når man surfer rundt på weben.