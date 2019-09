Endelig kan Vivaldi-nettleseren installeres på mobilen

Er det én nyhet mange har ventet på fra den norske nettleserleverandøren Vivaldi Technologies, så er det en mobilversjon. For mange er mobilen den foretrukne enheten for konsumering av webinnhold, men Vivaldi-nettleseren har til nå bare vært tilgjengelig for PC-er.

Med en mobilversjon av nettleseren gjøres Vivaldi til et reelt alternativ for mange flere. Mange ønsker å bruke samme nettleser, med synkronisering av blant annet bokmerker, passord og historikk, på tvers av alle enhetene de bruker. Dette har til nå ikke vært mulig, selv om Vivaldi har hatt støtte for synkronisering et års tid.

For Android

I dag har Vivaldi kommet med en betautgave av Vivaldi for Android. Digi.no har allerede fått teste denne i noen dager, og det må sies å ha vært en positiv opplevelse, selv om noe er uvant for en som primært har brukt Chrome de siste årene.

Forklaring av hvordan brukergrensesnittet i Vivaldi for Android fungerer. Foto: Vivaldi Technologies

I løpet av denne disse dagene med vanlig bruk, har det ikke vært noen grunnleggende funksjonalitet vi har savnet i Vivaldi for Android. Tilvenningene har handlet mer om hvor menyer er plassert og hvordan noe av funksjonaliteten virker. Det er funksjonalitet vi nok skulle ønske fungerte noe annerledes, men Vivaldi Technologies er kjent for å være lydhøre overfor brukerne, så mulighetene for å få oppfylt noen ønsker, bør være tilstede.

Færre tilpasningsmuligheter

Mens Vivaldi for Windows, Mac og Linux tilbyr brukerne svært mange muligheter til å tilpasse nettleseren til egne ønsker, er dette så langt nokså fraværende i Vivaldi for Android. De fleste av innstillingsmulighetene handler om personvern, et annet område som Vivaldi satser sterkt på.

For selv om Vivaldi bygger på det samme Chromium-rammeverket som Google Chrome, og dermed viser websidene på en identisk måte, så er det ikke en del av selskapets forretningsmodell å lage brukerprofiler.

Mye funksjonalitet (til mobilnettleser å være)

Vivaldi oppgir at Android-versjonen av nettleseren skal oppleves som fullt utstyrt, det vil si med mye av den samme funksjonaliteten som PC-nettleseren. Om ikke alt, så er mye av funksjonaliteten på plass.

Menyen i Vivaldi for Android. Skjermbilde: digi.no

Dette innebærer blant annet at de fleste av panelene som finnes i PC-utgaven, for bokmerker, historikk, nedlasting og ikke minst notater, er på plass også i Android-utgaven. Annen kjent funksjonalitet, som Speed Dials og muligheten til å ta tilpassede skjermbilder, følger også med i betaversjonen. Det loves at mer skal legges til etter hvert.

Synkroniseringen

Vi opplevde at det var enkelt å komme i gang med Vivaldi på mobilen. Med nettleseren også installert på en PC, kunne vi raskt sette opp synkronisering av dataene som vi i PC-nettleseren hadde importert fra Chrome.

Dataene synkroniseres ikke direkte mellom Vivaldi på enhetene, men via en server hos Vivaldi Technologies. De er likevel ende-til-ende-kryptert, basert på et passord brukeren selv velger.

Det gjør at ingen andre får tilgang til dataene. Også flere andre nettlesere benytter tilsvarende teknikker i forbindelse med synkroniseringen.

Temmelig stabil

Selv om det dreier seg om en betaversjon, hvor flere feil mangler har blitt rettet opp bare i løpet av den uken lille uken vi har brukt nettleseren, oppleves den som stabil og fullt fungerende. Selv med mange timers bruk på en stort antall nettsteder, har vi ikke opplevd at den har krasjet eller hengt.

Dermed er den på mange måter klar for ordinær bruk, dersom man kan leve med at enkelte ting kanskje ikke er helt ferdig testet, og dermed kan føre til at ting feiler.

Vivaldi for Android kan installeres fra denne siden.