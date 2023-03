Vivaldi-gründer til Brussel for å kjempe mot gigantene

Barcelona, MWC: Vi treffer Vivaldi-gründer Jon von Tetzchner på Mobile World Congress i Barcelona. Samtalen går lett om hvordan det står til hos den norske nettleseren. Tetzchner uttrykker med stor stolthet at de nå leveres som nettleser i Mercedes-Benz E-klasse biler. Men brått endrer samtaleemnet seg. Tetzchner forteller at han etter mobilkongressen skal en tur til Brussel for å snakke med EU om Digital Market Act (DMA).