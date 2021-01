Vivaldi tar fanestablingen til et nytt nivå

Mange synes det er praktisk å ha svært mange faner åpne i nettleseren hele tiden. Problemet, i tillegg til det at bruker mye av systemminnet, er at det kan være vanskelig å finne fram.

Derfor har flere nettlesere fått det som kalles for fanestabling, som skal være en bedre mulighet til å gruppere og organisere fanene.

I Vivaldi har fanestabler vært en del av funksjonaliteten siden den første utgaven ble vist fram for seks år siden. Visningen er veldig kompakt, ved at det på toppen av fanestabelen, som ellers ser ut som en vanlig fane, vises et antall klikkbare streker. Antallet tilsvarer antallet faner som er samlet i stabelen.

Dette er veldig kompakt og stjeler lite skjermplass fra det som tross alt er det viktigste for de fleste – innholdet på websidene, men man kan kanskje oppleve at tilgangen til hver enkelt fane i stabelen er noe redusert.

I to nivåer

Med Vivaldi 3.6, som ble lansert i dag, får brukerne en ny mulighet. Nå kan de velge at fanene i fanestabelen skal vises i full størrelse på en sekundær fanelinje, som vises på en nivå under, over eller ved siden av den ordinære fanelinjen – alt avhengig av hvor man har valgt at denne skal vises.

Da får brukeren trolig bedre oversikt over alle fanene som er med i en stabel. Ulempen ved dette er først og fremst at det tar plass på skjermen.

Med fanestabling i to nivåer, ser fanen til fanestabelen i utgangspunktet litt annerledes ut. I tillegg til navnet som brukeren har valgt, vises et tall som forteller hvor mange faner fanestabelen inneholder. Men det er også mulig å velge den kompakte visningen med de nevnte strekene på toppen av fanen, dersom man ønsker dette.

En mer «ressursvennlig» måte å få raskt tilgang til favorittfanene på, er å bruke økter. Faner som brukes når man for eksempel er på jobb, driver med hobbyen eller planlegger en ferie, kan samles i separate økter. Det gjør at samlingene med faner er raskt tilgjengelige, men de bruker ikke minne og CPU-kraft når de ikke er i bruk.