Microsoft Edge har fått ny løsning som skal gjøre fanene mer oversiktlige

Konkurransen er hard på nettleserfronten, og produsentene jobber hardt med å lokke folk fra rivalene. Det gjelder også Microsoft, som den siste tiden har lansert flere større oppdateringer til sin Edge-nettleser. Nå har selskapet kunngjort nok et knippe nyheter.

Microsoft ruller nå ut støtte for vertikale faner i Edge for alle brukere, en funksjon som allerede har vært under testing en stund. Ifølge Microsoft har funksjonen fått gode tilbakemeldinger fra brukere.

Skal gi bedre oversikt

Vertikale faner aktiveres ved å trykke på en ny knapp helt øverst til venstre i vinduet og organiserer altså alle fanene i et vertikalt format.

Microsoft mener denne løsningen gjør fanehåndteringen mer oversiktlig dersom man er blant de som til stadighet opererer med mange åpne faner samtidig.

Den vanlige horisontale visningen fører som kjent ofte til at fanene må kortes ned slik at det er vanskelig å skille dem fra hverandre. De vertikale fanene kan for øvrig kollapses ned til rene ikoner for å frigjøre mer plass til innhold på skjermen.

Microsoft har tidligere uttalt at Edge er den eneste nettleseren som kommer med innebygget støtte for vertikale faner. Til konkurrende nettlesere som Firefox og Chrome er vertikale faner tilgjengelig via diverse utvidelser.

I tillegg til de vertikale fanene har Edge nå også fått seg et aldri så lite ytelsesløft. En ny «startup boost» som Microsoft lanserer til Edge denne måneden skal gjøre oppstarten til nettleseren vesentlig raskere enn før – 29% til 41% raskere, ifølge tester Microsoft selv skal ha utført.

Ny historikk-meny

Denne nye funksjonen vil aktiveres automatisk denne måneden, sier Microsoft.

Basert på tilbakemeldinger fra brukere har Edge også fått på plass en ny måte å håndtere historikken på. Ved å klikke på «historie» i menyen øverst til høyre i nettleseren vil det nå dukke opp en nedtrekksmeny som gir deg den seneste historikken uten at nettleseren åpner en full side, slik som i Legacy-versjonen av Edge.

Blant andre endringer den siste tiden har Edge nå fått innebygget passordgenerator og en funksjon som sjekker om passordene dine har lekket på nettet. Funksjonen bruker en kryptografisk løsning til å beskytte brukeren mot innsyn i passord og andre data fra blant andre Microsoft selv.

Microsoft kunngjorde for øvrig i februar at de nå skal bytte ut gamle Edge med Chromium-versjonen i en oppdatering som slippes den 13. april.