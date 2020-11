Vivaldi viser fram etterlengtet epostklient

Da Digi.no intervjuet Vivaldi-gründer Jon von Tetzchner for snart fire år siden (for abonnenter), fortalte han om tre store nyheter som selskapet hadde på veikartet på Vivaldi-nettleseren. Det ene var synkronisering, det andre var en Android-versjon. Begge deler har etter hvert kommet på plass.

Den tredje nyheten har derimot latt vente på seg. Nettleseren skal nemlig også få en innebygd epostklient.

Den første offentlige alfaen

Men denne uken har det Vivaldi Technologies endelig nådd en viktig milepæl på komme i mål med dette, nemlig en teknisk forhåndsvisning, eller alfaversjon, av epostklienten, som heter Vivaldi Mail eller M3. Inkludert er også en «feed»-leser og kalender.

Det ikke helt offisielle M3-navnet spiller på at epostklienten i tidligere tider Opera het M2. Den ble fjernet da nettleseren ble basert på Chromium.

Adresser til testutgaver for Windows, MacOS og Linux finnes på denne siden. Funksjonaliteten er eksperimentell, slik at selv i testutgaven må man aktivere den. Det gjøres via siden som vises når man skriver vivaldi://experiments/ i adressefeltet.

Omfattende funksjonalitet

Jon von Tetzchner har skrevet et «kilometerlangt» blogginnlegg om den nye funksjonaliteten.

Blant det som loves er at Vivaldi Mail skal gjøre det enklere å jobbe med flere epostkontoer parallelt, og slik det er vanlig i Vivaldi, er det mange tilpasningsmuligheter. Foreløpig støttes epostprotokollene POP3, IMAP og SMTP.

Kalenderdelen skal støtte synkronisering med ulike tjenester, inkludert Googles Calendar, Outlook-kalenderen og tjenester som støtter CalDAV-protokollen.

Samtidig er det en del som mangler, mens annet først vil komme i framtidige utgaver. Dette inkluderer import- og eksportfunksjoner, samt støtte for PGP-basert kryptering.