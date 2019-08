Vmware blar opp 4,8 mrd. dollar for PaaS-selskapet Pivotal og sikkerhetsselskapet Carbon Black

I forbindelse med fremleggingen av Vmwares kvartaltsresultater, annonserte selskapet at de kjøper de to selskapene Carbon Black og Pivotal Software for henholdsvis 2,1 og 2,7 milliarder dollar.

Dette er to ganske ulike selskaper. Carbon Black er et selskap som leverer skybaserte løsninger for endepunktsikkerhet, mens Pivotal leverer en kommersiell versjon av den åpen kildekodebaserte Cloud Foundry-plattformen. Dette er konteinerbasert PaaS-løsning (Platform-as-a-Service) som gjør det enklere for utviklere å bygge og rulle ut applikasjoner i multicloud-miljøer.

Vmware-sjef Pat Gelsinger skriver i en pressemelding at kjøpet «adresserer to viktige teknologi-prioriteringer for alle bedrifter i dag», nemlig å lage moderne bedriftsapplikasjoner og samtidig gjøre dem sikre. Med Pivotal-kjøpet vil Vmware kunne levere en plattform som kombinerer Pivotals utviklerplattform med Vmwares eksisterende Kubernetes-portefølje.

Røtter i Vmware og Dell EMC

Pivotal Software ble spunnet ut av EMC Corporation – som nå heter Dell EMC – og Vmware i 2013 som et selskap som skulle kommersialisere Cloud Foundry. Pivotal er også en stor bidragsyter til applikasjonsrammeverket Spring, som har mer enn 75 millioner nedlastinger i måneden og er populært i Java-utviklingsmiljøer.

Vmware og Pivotal har lenge samarbeidet tett, spesielt rundt Kubernetes.

Pivotal gikk på børs i april 2018, men ifølge The Register falt aksjekursen kraftig i juni i fjor etter at Pivotal-sjefen måtte innrømme at selskapet hadde fått færre avtaler enn forventet, og også ble beskyldt for å ha mistet salg på grunn av for dårlig Kubernetes-støtte i ett av sine produkter (Pivotal Application Service – PAS). En alfa-versjon av PAS med Kubernetes-støtte er imidlertid nå ute.

– Kubernetes begynner å bli en de facto-standard for moderne multicloud-applikasjoner. Vi er begeistret over å kunne kombinere Pivotals utviklingsplattform, verktøy og tjenester med Vmwares infrastruktur for å kunne levere en omfattende Kubernetes-portefølje for å bygge, kjøre og administrere moderne applikasjoner, sier Gelsinger i en pressemelding fra Pivotal.

Når det gjelder Carbon Black, sier Vmware at de vil kombinere denne løsningen med selskapets øvrige sikkerhetsløsninger, som AppDefence, Workspace One, NSD og SecureState. Pat Gelsinger sier i en pressemelding fra Carbon Black at sikkerhetsbransjen er «ødelagt» og ineffektiv med alt for mange fragmenterte løsninger og ingen sammenhengende plattformarkitektur for sikkerhet.

Les vårt intervju med Vmwares teknologisjef fra april i år: – PaaS og konteinere er ikke svaret på alt (for abonnenter)