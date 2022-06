Vodafone tester sporing på operatørnivå for annonsører

Mobiloperatøren Vodafone starter nå et prøveprosjekt i Tyskland der de skal spore brukere på operatørnivå. Sporingen vil bety at nettleserinnstillinger, informasjonskapsel-blokkering og IP-adressemaskering ikke vil fungere for å omgå sporingen, skriver Bleeping Computer.

For å gjennomføre sporingen vil mobiloperatøren gi en fast ID til hver enkelt kunde som all brukeraktivitet vil bli knyttet til. Systemet kaller Vodafone for TrustPid, og det skal hjelpe annonsører med å kunne målrette annonser direkte til kundene uten å kunne identifisere dem.

For å sikre rettighetene til brukerne har Vodafone laget en portal der man kan trekke samtykke. I personvernerklæringen skriver Vodafone:

– Hvis du har avmeldt deg i vår personvernportal, ser det kanskje ut som du er meldt inn på annonsørnivå, men vær trygg på at TrustPid ikke vil bli brukt fra det øyeblikket du avmelder deg i TrustPids personvernportal. All relatert reklame vil også stoppe innen maks 24 timer fra tiden du meldte deg av.

Selskapet innrømmer med andre ord i personvernportalen at avmelding ikke kommer til å bli brukervennlig, ved å si at det kan se ut som du er meldt inn selv om du er avmeldt.

Ønsker å holde internett gratis

Argumentet for å gjøre datasporingen er ifølge selskapet å holde nettet gratis. På nettsidene har de en lang forklaring på hvorfor deres løsning vil hjelpe til med det. Der understreker de også at sporingen vil følge informasjonskapsel-bannere og bare spore hvis man gir samtykke i informasjonskapsel-banneret.

Bleeping Computer har snakket med personvernaktivist og Europaparlament-medlem Patrick Beyer, som stiller seg sterkt kritisk til sporingen. Han mener at selv med en anonymisert profil vil dataene kunne misbrukes og personer identifiseres. Han mener det er et demokratisk problem.

– Disse personprofilene, som til og med dekker politisk mening, seksuell legning eller medisinske tilstander, er en stor risiko med tanke på personvern, men også nasjonal sikkerhet, der tjenestemenn kan bli utpresset, og også en trussel for demokratiet, der valg og folkeavstemninger kan bli manipulert, uttaler Beyer til Bleeping Computer.

– En unik ID vil også muliggjøre det å overvåke hele vårt digitale liv. Slike ordninger er totalt uakseptable, og prøveordninger burde stanses. Demokratiet er ikke til salgs.

Prøveordningen er per i dag i gang i Tyskland, der den tyske nettavisen Bild er et av nettstedene som tar del i prøveordningen.