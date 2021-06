Voldsom vekst for Remarkable

Mange trakk på skuldrene da det norske oppstartsselskapet med det selvsikre navnet Remarkable lanserte et skrivebrett. Navnet spilte på at dette var et produkt å notere på.

Men skulle liksom en norsk mygg lykkes i den intense konkurransen om slike produkter? I fjor vokste Remarkable med 229 prosent og landet på en omsetning på 1,2 milliarder kroner, med et driftsresultat på 105 millioner kroner. Året før endte med en omsetning på 369 millioner kroner og et driftsresultat på minus 21 millioner. Totalt i selskapets levetid har de omsatt skrivebrett for to milliarder.

Før tiden

– Vi hadde egentlig ikke planlagt å gå i pluss før i 2023. At vi likevel endte med overskudd i 2020, skyldes sterk etterspørsel etter produktene våre og at vi har hatt god kontroll på kostnadene gjennom pandemien. Vi skal vokse mye mer i årene fremover og reinvesterer overskuddet i selskapet, sier Magnus Haug Wanberg.

På tross av den voldsomme veksten, var ikke 2020 et helt enkelt år. Ikke før hadde de lansert Remarkable 2, så stengte Norge ned. Alle måtte på hjemmekontor, og det ble svært vanskelig for ingeniørene å reise til Asia, der produksjonen skjer. I tillegg ble de rammet av mangelen på elektronikkomponenter. Til tross for vanskeligheten ble det solgt nærmere 250.000 enheter av Remarkable 2 og omtrent 40.000 av Remarkable 1 i 40 land i løpet av fjoråret.

Suksess med toer’n

Norsk hardware-gründer: Magnus Haug Wanberg hadde ideen til digitalt notatpapir og er sjef for Remarkable. Foto: Remarkable

Det er Remarkable 2 som utgjør mesteparten av omsetningen. Selv om den første utgaven, som kom for noen år siden, har bygget opp salget, var utgave to – med bedre materialer, 3,9 mm tynn og tre ganger så lang batterilevetid – en stor suksess. Den kom som et forhåndsbestilt produkt i mars 2020 og har slått svært godt an. Den ble til og med billigere, og det kom en penn med viskelær i den andre enden.

Selskapet klarte å redusere forsinkelsen mellom pennen og skjermen slik at den var umerkelig allerede i første utgave. Det var en forutsetning for at folk ville legge bort notatblokka. Forsinkelsen halverte de nok en gang i Remarkable 2.

Gjør én ting veldig bra

Hemmeligheten med et godt skrivebrett er å være det som kalles en «one trick pony». Brettet gjør én ting best mulig. I motsetning til et nettbrett med penn, som kan gjøre alt du ber om, tar Remarkable vare på skriften din. Du oppretter et notat og skriver i vei. I stedet for å bla i en blokk, sveiper man sideveis til nye sider. Det du ser på skrivebrettet er det som synkroniseres over til appen. Her dukker det samme, veldig enkle filsystemet opp på skjermen på PC-en, eller mobilen, hvor du kan jobbe videre med de digitaliserte notatene.

Den er rett og slett en papirerstatter. Med e-paper skjerm, det vil si reflektiv som papir, og ikke LCD eller OLED. Du skriver med penn på en overflate som føles som papir med en «blyant» som har filttipp som ikke sliter på skjermen.

Ja, den kan tolke håndskrift, og ja, den kan lagre og vise e-bøker og pdf-er, men først og fremst er den et verktøy som erstatter notatblokka.

Utvikler videre

Så langt i 2021 har veksten fortsatt. Selskapet, som har lokaler på Grünerløkka i Oslo, har vokst med rundt to personer i uka siste året. Nå er de snart 200 ansatte.

Ifølge Tekna er Remarkable på topplisten over IT-selskapene i Norge med størst vekst i antall ansatte det siste året. De er det eneste selskapet som utvikler hardware i et IT-landskap preget av programvare og IT-konsulenter.