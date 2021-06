Vurderer du gratisprøve på AWS? Du kan bli sittende med regninga hvis du ikke følger med

En student ble fakturert av Amazon web services (AWS) for å benytte seg av en gratistjeneste: – AWS free tier er like gratis som en bordsag er barnesikker, sier en konsulent til The Register.

Nybegynnerkunder kan få seg en overraskelse om de benytter seg av tilsynelatende gratistjenester i AWS, skriver den britiske teknologiavisen.

200 dollar

Skyarkitekt Forrest Brazeal kjenner til at studenter faktureres for bruk i Amazons nettsky, selv om skygiganten markedsfører noen av tjenestene som gratis for testbrukere.

En student skal ha blitt fakturert 200 dollar for å benytte seg av en maskinlæringstjeneste som tilsynelatende skulle være kostnadsfri.

Studenten skal ha deltatt på et kurs i regi av AWS, og skal så ha latt tjenesten kjøre etter at kurset var avsluttet. Ifølge The Register ble deltakerne på kursene instruert til å avlute og slette tjenestene ved kursets slutt.

Dette skal ikke ha blitt gjort, og studenten ble derfor fakturert for instansen som fortsatt kjørte i skytjenesten. Etter at saken ble kjent i The Register, skal Amazon ha slettet faktureringskravet.

AWS omsatte for 35 milliarder

AWS omsatte for 35,0 milliarder dollar i fjor, nesten tre ganger så mye som Google Cloud.

Dette var nesten ti milliarder mer enn i 2019, tilsvarende en vekst på 36,5 prosent.

Selskapet henter ut betydelige beløp på sin nettskyvirksomhet. Driftsresultatet økte fra 7,3 til 9,2 milliarder dollar fra 2019 til 2020. AWS er fortsatt verdens aller største skyleverandør, men Microsoft Azure og Google Cloud tar stadig innpå i markedet.

Sistnevnte har de siste årene drevet med betydelige underskudd. I 2020 var underskuddet i Googles skyvirksomhet på nesten seks milliarder dollar.

IT-gigantens massive investering i infrastruktur og produktutvikling må ta mye av skylden for det massive underskuddet, oppsummerte Google da årsresultatene ble presentert i februar.

Det er dermed ingen ting som tyder på at AWS suverene posisjon i markedet skal utfordres med det aller første.

1,2 millioner ansatte

Konsernet Amazon er en av verdens største arbeidsgivere med sine 1,2 millioner ansatte. I starten av mai ble det kjent at selskapet hadde 75 000 ubesatte jobber.

Det amerikanske storkonsernet omsatte bare i første kvartal for over 100 milliarder dollar.

Tech-giganten meldte i april at omsetningen i første kvartal steg med 44 prosent til 108,5 milliarder dollar. Gevinsten ble tredoblet til over åtte milliarder dollar fra 2,5 milliarder i samme periode i fjor.

Resultatet overstiger alle analytikernes forventninger, og er langt bedre enn fjoråret.

Amazon har nytt godt av pandemien, med nedstengninger og lukkede butikker som har ført til at langt flere mennesker tyr til netthandel for å kjøpe både det de trenger og det de ønsker seg.

digi.no har bedt AWS om en kommentar til denne saken, men selskapet har ikke gitt oss en tilbakemelding på vår henvendelse. Selskapets PR-sjef, Christofer Björkvall, henviser til selskapets hjemmesider for informasjon om AWS free tier.