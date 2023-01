Vurderer forbud mot fjernarbeid for IT-folk

De ventede lovforslagene kan gjøre det vanskelig for titusenvis av russere som allerede i dag jobber med IT for russiske selskaper fra utlandet.

Det melder Reuters.

100.000 IT-folk

IT-folk har vært overrepresentert blant flyktningene fra Russland etter at krigen mot Ukraina brøt ut. Allerede i mars 2022 skal 70.000 IT-folk ha forlatt landet. Den store mobiliseringen høsten 2022 førte til at hele IT-avdelinger ble stående tomme, når IT-folk rømte fra kontoret «uten å vaske kaffekoppen».

Mange av de som flyktet, har fortsatt å arbeide for russiske selskaper.

Myndighetene i Russland estimerer at så mye som 100.000 IT-spesialister nå jobber for russiske selskaper fra utlandet.

Det kan utgjøre en risiko, mener myndighetene. IT-folk som jobber for russiske selskaper fra NATO-land kan, uten å nødvendigvis ville det, dele sensitiv informasjon.

Det skal være bakgrunnen for at myndighetene i Russland jobber med nye lover som kan forby fjernarbeid for enkelte IT-roller.

Intern uenighet

Slik håper de å få IT-folkene hjem.

Men ikke alle russiske myndighetspersoner mener en slik lov er en god idé. Enkelte tror det tvert i mot vil føre til at flere velger å slutte i de russiske selskapene.

Det russiske digitaliserings-departementet sa i desember at et slikt forbud kunne gjøre russiske IT-selskaper mindre effektive og mindre konkurransedyktige.

− Når det kommer til stykket er det de som klarer å tiltrekke seg de mest talentfulle ansatte, også fra utlandet, som vinner, skal departementet ha sagt.