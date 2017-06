WannaCry-plagen ikke over. Honda måtte stoppe produksjonen ved bilfabrikk

Halvannen måned etter at utpressingsprogramvaren WannaCry slo til for alvor, kommer det fortsatt meldinger om nye ofre. Mandag denne uken måtte Honda stanse produksjonen ved selskapets bilfabrikk i byen Sayama, nordvest for Tokyo, i et døgn etter at skadevaren var blitt oppdaget i flere eldre datamaskiner knyttet til produksjonslinjer ved fabrikken. Dette skriver blant annet Reuters og CNN Tech.

Men til Reuters sier en talsperson for Honda at WannaCry også skal ha påvirket systemer i regioner som Nord-Amerika, Europa og Kina. Men produksjonen ved disse anleggene skal ikke ha blitt påvirket av angrepet.

Det har ikke blitt oppgitt hvordan WannaCry har infisert systemene hos Honda. Den mest aggressive spredningsmetoden ble stoppet temmelig kort tid etter at skadevaren ble oppdaget. Men Honda oppgir til Threatpost at selskapet nå har forsterket forsvaret mot denne typen angrep.

Fabrikken i Sayama produserer vanligvis mer enn tusen biler i døgnet.

Også Renault og Nissan ble i mai rammet av WannaCry, noe som førte til midlertidig stans i bilproduksjonen ved fabrikker i Japan, Storbritannia, Frankrike, Romania og India.

Infiserte trafikkameraer

Men Honda er ikke de eneste som har blitt rammet av WannaCry på et tidspunkt hvor de fleste burde ha sikret seg mot slike angrep. Den australske radiokanalen 3AW meldte i natt at 55 kamera montert i veikryss i den australske delstaten Victoria, ble rammet av WannaCry i forrige uke.

Kameraene brukes til å registrere overtredelser av fartsgrenser og rødt lys.

I dette tilfellet skal infeksjonen trolig ha skjedd fordi en vedlikeholdsarbeider har satt inn en USB-enhet i hvert av de berørte kameraene og ved et uhell har fått lastet opp WannaCry-skadevaren som har ligget på USB-enheten. Kameraene skal ikke være knyttet til internett, skadevaren skal ikke ha blitt spredt videre fra hvert enkelt kamera.

Infeksjonen skal ikke ha ført til at kameraene har sluttet å registrere trafikksynderne. Selskapet som er leverandør av kameraene, Redflex, skal være i ferd med å fjerne skadevaren og å installere sikkerhetsoppdateringer i kameraene.

