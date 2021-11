Webstep-utvikler: – Om noen år kan disse jentene være kollegene våre

Hos Webstep Oslo fikk jenter i 9. og 10. klasse en smakebit på hva det vil si å være teknolog, og hvorfor det er viktig at flere jenter er med på utviklingen av ny teknologi.

Webstep har rundt 20 prosent kvinnelige ansatte. De ønsker flere, men på mange stillinger er får de bare mannlige søkere.

10. klassingene Lovise Foss Linnestad og Alexandra Jakobsen har allerede valgt realfag som regning, de går på Norges realfagsgymas' ungdomsskole.

Nå er jentene på trinnet på besøk hos Webstep i Universitetsgata i Oslo for å få en dag der de lærer om teknologi fra blant andre Webstep-utvikler Marianne Melhoos.

Bedriftsbesøket er i regi av Jenter og teknologi, en NHO-dag.

De to jentene mener det er en meningsfull dag.

– Man trenger et jenteperspektiv, mener Alexandra Jakobsen.

Lovise er enig i at det er mange områder innenfor teknologi som trenger et bidrag fra kvinner.

– Jeg har jo vokst opp med at det ikke er så mye som skjer fra kvinner, sier hun.

Marianne Melhoos, utvikler i Webstep. Foto: Kjersti Flugstad Eriksen

Sammen planlegger de en app som skal få folk ut og gå, med billigere kaffe og kanskje en Geocache-inspirert ordning med poster der du legger igjen en liten ting.

– De står foran viktige valg

Den beskjeden får de av Webstep-utvikler Marianne Melhoos. Hun vil lære dem at teknologi er et verktøy de kan bruke for å oppnå noe, akkurat som hun selv oppdaget en gang i tiden.

– Vi vil styrke mangfoldet i teknologibransjen. Jentene i 9. og 10. klasse står foran viktige valg. Det er ikke mange år til de er kollegene våre, sier Melhoos.

Jenter er i mindretall innenfor realfag. Særlig hvis vi holder leger og veterinærer utenfor.

I Norge drar andelen kvinner i medisinske yrker opp kvinneandelen i yrker innenfor realfagfeltet i sin helhet. Andelen kvinner i realfagsyrker i Norge er på 44 prosent, men ser vi bort fra leger og veterinærer, er andelen kvinner som jobber i yrker innenfor disse fagfeltene, bare 25 prosent, ifølge SSB.

Melhoos forteller at hun selv ville bli ingeniør helt til hun skjønte at det var mulig å bli dataingeniør.

– Jeg skulle bruke sånne kule dataverktøy som ingeniører bruker, men så skjønte jeg at jeg kunne lage digitale verktøy selv, hjemme fra sofakroken, sier Melhoos.

Det hun liker best med jobben, er at hun aldri blir helt utlært, fordi bransjen alltid er i utvikling. Og hun mener at kvinner trengs på alle områder av teknologibransjen, og at det faktisk ikke er snakk om en bransje.

– Vi har lyst til å vise jentene at teknologi ikke bare er koding og bits og bytes. Det er ikke selve teknologien som er viktig, men at du skal bruke den til noe, sier Melhoos.

Lovise Foss Linnestad og Alexandra Jakobsen fra Norges realfagsgymnas ungdomsskole i gang sluttspurten med app-planlegging. Foto: Kjersti Flugstad Eriksen

Hun har merket en forskjell i sin bransje på hvor mye jenter og gutter tenker at de må kunne før de prøver seg på noe innenfor teknologi.

– Vi skulle gjerne ønske at det var flere kvinner i teknologi i dag, og at mangfoldet var der, men slik er det dessverre ikke. Derfor synes jeg at det er spesielt viktig med arrangementer som dette.

NITOs behovsundersøkelse viser at 69 prosent av arbeidsgiverne i privat sektor vil trenge flere ingeniører i årene fremover. Behovet er størst innen bygg, fulgt av IKT.

Nito-president Trond Markussen understreker viktigheten av rollemodeller for de som skal velge realfag.

– Menn utvikler ofte ting som passer best til menn, sier Markussen. Eksemplene er mange, som bilbelter, selvkørende biler og en helseapp der menstruasjon ikke var lagt inn.

Men han ser også at det er et problem at kvinner kan forsvinne ut igjen. Også der tror han rekruttering kan være en del av løsningen.

– Få opp antallet kvinner på en arbeidsplass, så de ikke sitter alene, sier Markussen.