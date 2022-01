Whatsapp saksøker EUs sentrale personvernråd

Da Whatsapp den 2. september i fjor mottok overtredelsesgebyret på 225 millioner euro, varslet de straks at de ville anke.

Nå har Whatsapp isteden valgt å saksøke EUs sentrale personvernråd, EDPB. De vil ha annullert vedtaket om overtredelsesgebyr, og få lagt saksomkostningene over på EU.

Det kommer frem i et juridisk dokument publisert på EUs egne nettsider mandag.

Rekordgebyr

Etter kritikk av Whatsapps behandling og deling av personopplysninger, gjorde det irske datatilsynet, DPC, undersøkelser av selskapets etterlevelse av GDPR.

Da DPC foreslo et gebyr på 50 millioner euro, valgte flere av tilsynsmyndighetene i medlemslandene å bruke sin rett til å protestere. De mente bota var for lav.

Det førte til at EUs sentrale personvernråd, EDPB, tok affære.

EDPBs bindende vedtak kom 28. juli, og instruerte DPC i å øke gebyret.

I september ila DPC derfor det Meta-eide selskapet en bot på 225 millioner euro, omtrent 2,3 milliarder norske kroner. Det er det nest høyeste GDPR-gebyret noen virksomhet har fått, bare slått av Amazons bot på 746 millioner euro i juli i fjor.

Uforutsigbart og i strid med rettssikkerhetsprinsippet

Nå ber Whatsapp retten annullere vedtaket, og samtidig pålegge EDPB å betale saksomkostningene.

I syv punkter lister Whatsapp opp det de ser som EDPBs overtredelser.

For det første hadde ikke EDPB rett innenfor artikkel 65 i GDPR til å utstede et bindende vedtak, mener Whatsapp. EDBP har dessuten tolket både regelverket og begrepet «personopplysninger» for vidt og bedt Whatsapp om dokumentasjon de ikke hadde forpliktelse til å gi. De ignorerte dessuten Whatsapps rett til å bli hørt, skriver selskapet videre.

Whatsapp mener også at EDPB har brutt grunnleggende rettsprinsipper.

– EDPB har krenket uskyldspresumsjonen ved å flytte bevisbyrden over på Whatsapp, skriver de i dokumentet og fortsetter:

– EDPB brøt prinsippet om rettssikkerhet ved å unnlate å erkjenne at dens avgjørelse legger frem nye tolkninger og anvendelser av flere bestemmelser i GDPR, med den konsekvens at overtredelsen var uforutsigbar.