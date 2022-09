Sjekk summen: Instagram har fått en av de største GDPR-bøtene noensinne

Det er ingen hemmelighet at EU holder et meget nært øye med de store, amerikanske teknologiselskapenes praksis rundt personvern og datahåndtering via GDPR-loven. Nå har loven dannet grunnlaget for en av de aller største bøtene i sitt slag noensinne, melder Politico.

Det irske datatilsynet Data Protection Commission (DPC), som håndhever EUs GDPR-lov, har nemlig gitt Meta en bot på saftige 405 millioner euro, cirka 4 milliarder kroner.

Nest største GDPR-boten noensinne

Boten gis for måten den Meta-eide tjenesten Instagram for brudd på GDPR-lovgivningen – nærmere bestemt måten selskapet behandler dataene til sine yngste brukere på.

Dette skal være den nest største boten som noensinne er delt ut under GDPR-loven, etter rekordboten på 746 millioner euro som ble gitt til Amazon for et års tid siden.

En talsperson for DPC bekreftet boten over flere medier, men uten å kommentere saken ytterligere. Ifølge talspersonen skal mer informasjon deles med offentligheten i løpet av neste uke.

Detaljene i saken er dermed ikke kjent, men grunnlaget for boten skal være mangler i Instagrams personverninnstillinger på kontoer som eies av barn og unge. Dette skal ha ført til at personlige data som e-postadresser og telefonnumre har blitt gjort offentlig.

Meta svarer

En talsperson for Meta hevdet i en kommentar at innstillingene som EU refererer til ble endret for over ett år siden, og at selskapet siden den gang har sluppet flere nye oppdateringer og endringer som er ment å beskytte dataene til sine unge brukere.

– Alle under 18 år har automatisk kontoene satt til privat når de begynner å bruke Instagram, slik at kun folk de kjenner kan se hva de legger ut, og voksne kan ikke sende meldinger til tenåringer som ikke følger dem, sa talspersonen i kommentaren.

Ifølge Meta har selskapet samarbeidet tett med DPC gjennom hele prosessen, og selskapet er nå i ferd med å undersøke den endelige avgjørelsen nøye. Hvordan saken vil utvikle seg videre, og hvorvidt Meta faktisk ender opp med å måtte betale boten, gjenstår å se.

Dette er ikke første gang at det irske datatilsynet har gått etter Meta. I sommer rapporterte Digi.no at DPC ønsker å hindre Facebook i å sende data om europeiske innbyggere til USA, noe som potensielt kan få dramatiske konsekvenser for Facebook på det europeiske kontinentet.