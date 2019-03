Windows 7 er en tikkende bombe, mener ekspert

Mange kvier seg for å oppgradere maskinparkene sine fra Windows 7. Det er ikke særlig lurt om dere liker svarte budsjetter. Ekstrakostnaden for å holde liv i det eldgamle operativsystemet kan komme på 3 000 kroner per datamaskin.

– De høye prisene for utvidet support er et styringsmiddel Microsoft bruker. Har dere mange maskiner blir det fort et skyhøyt beløp. Allikevel er det logisk at prisene øker per år, da antallet som benytter seg av operativsystemet antageligvis kommer til å falle, oppsummerer Bo Bauhn i Retune til Computersweden.

Prisene dobles

Det første året vil en forlengelse av én eneste Windows-maskin koste etternølere 430 kroner.

Deretter vil prisen dobles for hvert år. 860 kroner per maskin i 2021, og 1 700 kroner per maskin i 2022.

Totalkosten for å ha det eldgamle operativsystemet over en treårsperiode vil derfor ligge på rundt 3 000 norske kroner.

At Microsoft vil få folk til å droppe Windows 7 fortest mulig er med det ganske åpenbart. Operativsystemet har fortsatt en markedsandel på rundt 40 prosent, noe som i høy grad skyldes at mange sitter med sære applikasjoner som ikke støtter det nyeste operativsystemet.

Det blir ikke lønnsomt i lengden.

– Dette er nok en ekstrakostnad mange ikke har budsjettert med, argumenterer Bauhn til den svenske nettavisen.

Begynner å mase i april

Microsoft går snart i gang med å mase om at den offisielle levetiden for operativsystemet er i ferd med å renne ut.

Brukerne av Windows 7 vil derfor begynne å se påminnelser om dette fra og med april. Hensikten er å gi brukerne tid til å planlegge overgangen til et mer moderne system.

Windows 7 kom i 2009 og er ifølge Statcounter bare 17 prosentpoeng bak Windows 10 i antall brukere på verdensbasis. Microsofts operativsystemer kjører nå på omtrent 1,5 milliarder maskiner verden over.

Windows 10 størst i Norge

Omtrent ved årsskiftet 2017/2018 tok Windows 10 over som det største operativsystemet i Norge, og har rundt 60 prosents markedsandel her – mens markedsandelen på verdensbasis er på 52 prosent.

I august i fjor skrev digi.no at Windows 7-bruken økte i Norge, men denne trenden ser ut til å ha snudd. Fra å ha en markedsandel på 42 prosent i august fjor sommer, har Windows 7 tapt terreng med rundt åtte prosentpoeng.

Blant digi.nos desktop-besøkende bekreftes også denne utviklingen. Windows 10 er klart størst, og luken ned til Windows 7 har vokst ytterligere de siste fem månedene, ifølge Google Analytics.