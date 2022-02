Windows må være på nett minst i seks timer for å bli skikkelig oppdatert

Selv om Windows Update i stor grad er i stand til å gjøre jobben, det vil si automatisk å installere de viktige, månedlige og halvårlige oppdateringene til Windows og annen Microsoft-programvare, opplever enkelte brukere noen ganger at deres PC-er ikke er fullt så oppdatert som de burde være. Kanskje flere måneder gamle sikkerhetsoppdateringer mangler.

Dette kan være risikabelt, siden det ikke er sjelden av sikkerhetsoppdateringene fjerner svært alvorlige sårbarheter fra programvaren – sårbarheter som høyst sannsynlig vil bli utnyttet av ondsinnede innen kort tid.

Microsoft har studert dette fenomenet og funnet ut at en viktig årsak til at oppdateringene ikke blir installert, er at PC-ene ikke er koblet lenge nok til nettet om gangen til at installasjonen fullføres.

Minst to timer i strekk

Dataene som har blitt samlet inn, viser at PC-er med Windows 10 er nødt til å være tilkoblet nettet i minst to sammenhengende timer, og totalt seks timer, for at alle oppdateringer skal kunne lastes ned og at bakgrunnsprosesser skal kunne starte på nytt eller gjenoppta arbeidet på en pålitelig måte.

Microsoft kaller denne minimumsperioden med nettilgang for «Update Connectivity».

Rundt halvparten av alle Windows 10-enheter som ikke har blitt oppdatert til en versjon av Windows 10 som fortsatt støttes av Microsoft («serviced build»), har ikke vært koblet til internett tilstrekkelig lenge til å møte kravet om minimum Update Connectivity.

Microsoft kommer med to store versjonsoppdateringer til Windows 10 hver år, som det tar litt ekstra lang tid å laste ned og installere. Avhengig av Windows 10-utgave støttes hver av disse av Microsoft, med blant annet sikkerhetsoppdateringer, i minst halvannet år etter utgivelsen. Men etter denne perioden mottar ikke operativsystemet flere sikkerhetsoppdateringer før en nyere Windows 10-versjon har blitt installert.

Berører også sikkerhetsoppdateringer

Utilstrekkelig Update Connectivity kan også være en årsak til at de månedlige sikkerhetsoppdateringene ikke blir installert, selv om Windows 10-versjonen som brukes, fortsatt støttes. I rundt 25 prosent av tilfellene hvor slike oppdateringer ikke har blitt installert etter 60 dager i en støttet versjon av Windows 10, har ikke minimum Update Connectivity blitt oppnådd.

Undersøkelsen gjelder bare Windows 10. I Windows 11 er det gjort visse endringer i Windows Update som kan påvirke hva som er minimum Update Connectivity.

Mange PC-er oppnår minstekravene til oppkobling i løpet av en helt ordinær dag.

Men det er ikke alle som bruker PC-en sin så ofte, og når de først gjør det, er det kanskje bare til relativt kortvarige oppgaver, som å godkjenne en e-faktura i nettbanken eller å skrive ut en kvittering. Hos disse PC-brukerne kan det ta lang tid mellom hver gang PC-en er koblet til nettet i to timer i strekk.

Noen tips

Et alternativ for mange brukere er at man selv med jevne mellomrom – i alle fall én gang i måneden – åpner Windows Update og manuelt starter nedlastingen og installasjonen av oppdateringene der. Da kan man trygt skru av PC-en igjen når oppdateringene er fullført.

Windows Update finner du enklest i Windows 10 ved å søke etter «Windows Update» i søkefeltet i Windows og deretter velge «Se etter oppdateringer».

Manglende oppdatering på grunn av utilstrekkelig nettid kan også skje i virksomheter. Microsoft opplyser at det er mulig å bruke Microsoft Intune til å lage rapporter som viser hvilke av de tilknyttede PC-er som har utilstrekkelig Update Connectivity.