Windows Server skal få to store oppdateringer i året

Microsoft kunngjorde i går at også Windows Server fra høsten av skal tilbys i en halvårlig utgivelsessyklus, i likhet med Windows 10 og Office 365.

Hver høst og vår skal selskapet komme med en stor oppdatering av serveroperativsystemet.

Ifølge Erin Chapple, daglig leder for Microsofts Windows Server-produkt, gjøres dette fordi IT-ledere forteller at virkeligheten deres preges av en akselererende endringstakt, og at hyppigere utgivelse av Windows Server vil gi kundene raskere tilgang til ny funksjonalitet og dermed mulighet til å innovere raskere.

Mindre konteinere og mer Linux

Ifølge Chapple er det særlig forbedringer av Nano Server og konteinerfunksjonalitet mange av kundene er opptatt av. Spesielt ønskes det at konteinerne gjøres så små som mulig, og Microsoft lover nå at størrelsen på Nano Server-avbildningene vil reduseres med mer enn 50 prosent. Dette skal blant annet kunne bidra til redusert oppstartstid.

Det loves også mulighet til å kjøre Linux-konteinere og -arbeidsoppgaver i Windows Server, ved å utvide Hyper-V-isolasjonsmulighetene som ble introdusert i 2016-utgaven, til også å støtte Linux-konteinere.

Som en del av vil også Windows Subsystem for Linux, som i dag finnes i Windows 10, bli tilgjengelig i Windows Server.

For å få tilgang til disse oppdateringene, må man som kunde enten ha Windows Server-lisenser med Software Assurance, eller bruke Windows Server-avbildninger i Microsoft Azure eller andre nettsky- og hostingmiljøer.

– Servere uten Software Assurance har ikke rett til halvårlige Channel-utgivelser, skriver Chappel.

