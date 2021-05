Xiaomi Mi 11: Denne telefonen har verdens beste mobilkamera

Etter at amerikanerne satte en effektiv stopper for Huawei sine mobiler har kinesiske Xiaomi steppet inn og tatt ledelsen. De har alle intensjoner om å utvikle noe som er bedre enn både Apple og Samsung kan varte opp med.

Med nye Mi 11 Ultra kan det virke som Xiaomi har en kandidat som kan gjøre det. Her er det selvfølgelig kameraene som skal imponere. Og det gjør de til gangs. Med disse kameraene ryker den rett opp på toppen av karakterskalaen til DXOmark, et fransk selskap som har spesialisert seg på test av kameraer, lyd og skjerm på mobiler. Mi11 Ultra får her en karakter på 143. Til sammenlikning får Apple Iphone 12 Pro Max karakteren 130 og Samsung Galaxy S21 Ultra 5G karakteren 121.

Spesielt hovedkamera

Alle har sin filosofi når det gjelder kameraene. Denne har en enorm sensor på 1/1.12". Det vil si nesten det samme som mange kameraer. Du vet den gamle typen digital fotografering. Sensoren fra Samsung stopper på 50 MP (megapixler) og det er mer enn nok. Det gir svære 1.4 µm piksler som de «binner», altså setter sammen fire av gangen til 2,8 µm piksler. Krydret med både kontrast og laserfokus og toppen med optisk stabilisering, ser dette veldig bra ut.

Tele

Telekameraet er også av den imponerende sorten. Det er basert på en 48 MP Sony sensor bak et periskopmontert linsesystem som gir 5X forstørrelse. Det burde holde til mye digital zooming, men om det holder til 120X som Xiaomi hevder, er kanskje tvilsomt. Det er nok mest myntet på å slå Samsungs påstand om 100X.

Ultravidvinkel

Ultravidvinkelkameraet er også basert på en 48 MP sensor og kan skilte med 128 grader synsfelt. Det er så vidt vi vet også en rekord.

Som om ikke alt dette er nok, har Mi 11 Ultra fått en liten 1,1 tommes amoled-skjerm ved siden av kameraene. Den kan brukes til å ta selfier med bak-kameraene eller til å vise klokka. Skjermen kan stå på hele tiden og trekker nesten ikke strøm. Vil du fotografere på den vanlige måten er et 20 MP frontkamera til disposisjon.

Veldig tynn: Mi 11 Lite 5G er bare 6,8 mm «tykk». I tillegg er kamerautstikket veldig lite. Foto: Xiaomi

Skjerm

Mi 11 Ultra har selvfølgelig en amoled-skjerm. En på 6,81 tommer som bøyer ut til alle sider. Oppløsningen er på 3200 x 1440 punkter, selvfølgelig med 120 Hz oppfriskingsfrekvens. Hele 1700 Nits maks burde holde til nok en rekord.

Keram

En annen spesiell egenskap er at telefonen er bygget i keram. Mye mer ripesikkert enn glasstrukket aluminium. Men også tyngre. En vekt på 234 gram merkes.

Med i prisen følger en 67 watt lader. To watt mer enn Oneplus altså. Uansett er det voldsomt. Og selv om batteriet er på 5 Ah (amperetimer) tar det ikke lang tid før det er toppet opp. Telefonen kan også lade trådløst like raskt og den kan reverslade andre enheter med 10 watt.

Ellers finner vi siste versjon av Bluetooth, 5.2 og siste versjon av tråløst nett, Wi-Fi 6E. Det er også blitt plass til en såkalt IR-blaster som gjør at mobilen kan brukes som fjernkontroll.

Mi 11 Ultra kommer med 12/256 minnekonfigurasjon og vil koste 12 990 kroner. Den dårlige nyheten er at det ikke kommer så mange enheter til Norden. Norge får flest.

Volummodellene

Selv om Mi 11 Ultra er den som fanger blikket til de spesifikasjonsinteresserte, er det Mi 11i og Mi 11 Lite 5G som skal stå for volumsalget.

Sistnevnte er faktisk uvanlig lett med sine 159 gram. En 6,55 tommer stor amoled-skjerm med en oppløsning på 2400 x 1080 piksler, 10 bit fargedybde og 90 Hz oppfrisking er på plass. Det er også en ny Qualcomm® Snapdragon 780 G prosessor bygget på 5 nm teknologi.

Greie kameraer

Her finner vi også tre kameraer bak, men ikke med de samme spesifikasjonene som toppmodellen. Vi har et 64 MP hovedkamera, en 8 MP ultravidvinkel og en 5 MP såkalt telemakro.

På tross av at dette er en syltynn telefon på bare 6,8 mm og med så lav vekt, har den et batteri på hele 4,25 Ah. Det kan lades med den medfølgende laderen på 33 W.

Det beste av alt er likevel prisen. Den koster 4 490 kroner i 6/128 GB minnekonfigurasjon.

Billig: Den minste av de nye Mi 11 modellene vil være svært rimelig. Foto: Xiaomi

Xiaomi Mi 11i

En litt mer påkostet modell som Xiaomi venter seg mye av, er Mi 11i. Den har en 6,67 tommer amoled-skjerm med 1080 x 2400 piksler og 120 Hz oppfriskning. Den skal kunne presses helt opp i 1300 Nits.

Den har de samme kameraene som Lite, men har fått et 108 MP hovedkamera basert på en større 1/1,52" sensor.

Spesifikasjonene ellers er ganske like Lite-modellen og prisen er 6 990 kroner i 8/256 GB minnekonfigurasjon. For å få bestillinger i fleng på denne modellen, lokker Xiaomi med at alle som bestiller innen 18. mai får med trådløse ørepropper og aktivitetsarmbåndet Mi Band 6.