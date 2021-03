Enda billigere mobiler i mellomsegmentet

Etter at kinesiske Huawei kom på svartelista til Trump er det kinesiske Xiaomi som har seilt opp som en veldig stor produsent av mobiltelefoner. De har utnyttet fordelen av at de kan fortsette å bruke Google Services, i motsetning til Huawei.

Hvor store de er, strides de lærde om. I dette tilfelle de som måler markedsandeler. Xiaomi mener de er nummer tre, mens andre peker på fjerdeplassen. Uansett er de på vei oppover, og at de er i ferd med å etablere seg i Norge, sier litt om det.

Xiaomi Redmi Note 10 Series

I går slapp Xiaomi sin nye serie av mobiler i mellomsegmentet. En serie de kaller Redmi, mens toppmodellene kalles Mi. Til sammen fire nye modeller kommer av Redmi Note 10. Og som vi kjenner fra Huawei er ikke kinesiske selskaper blyge med å sammenlikne seg med konkurrenter. Her er det først og fremst Samsungs A-serie, det vil si deres billige til mellomsegment mobiler, som får PowerPoint-pryl. For hvis prisene og spesifikasjonene som de opererer med gjentas i Norge, er dette absolutt telefoner man må ta med i betraktning framover når man skal skille seg av med tusenlappene.

Uansett er det interessant om vi nå får en priskrig i mellomsegmentet, altså mobiltelefoner som er billigere enn toppmodellene, men dyrere enn de aller billigste. Det kan gjøre det mye billigere å skaffe seg en kapabel mobil.

Mellomtoppen

Oss mot dem: Xiaomis sammenlikning av Redmi Note 10 Pro og det de mener er tilsvarende modell hos Samsung; A71. Prisen er veldig mye lavere. Foto: Xiaomi

Med nye Redmi Note 10 Pro ønsker Xiaomi å dominere mellomsegmentet. Mest overraskende, i tillegg til prisen er at denne får en 108 MP sensor. Det er den samme oppløsningen som sitter i toppmodellen, men den er mindre. Dette er en 1/1.52" sensor, mens den som sitter i toppmodellen er på 1/1.33". Det betyr mer lysfølsomhet fordi pikslene blir litt større. Samsung står bak utviklingen av disse sensorene og de bruker den største i sine toppmodeller. Det er jo mer enn piksler og sensor som betyr noe her. Optikken og ikke minst programvaren er veldig avgjørende for resultatet.

Kanskje det ikke er så overaskende likevel at det kommer en 108 MP sensor i mellomsegmentet. Det er jo ikke så lenge siden at 48 og 64 MP sensorer var hakeslippende imponerende, for så raskt å bli standarden for selv billige telefoner.

Ny nattmodus: Slike sammenlikninger lyver ofte, men i deres egen test gjør som forventet Redmi Note 10 Pro det mye bedre enn Samsung A71. Foto: Xiaomi

En annen ting som vi observerer, er at Xiaomi har slengt på betegnelsen Pro i en telefon som de sier er i mellomsegmentet. Hva skal da blir det neste i toppmodellene Mi? Ultrapro?

Kameraøy: Til å ha så lav pris har Redmi Note 10 Pro en imponerende kamerautrustning. Foto: Xiaomi

Redmi Note 10 Pro skal få mye bedre funksjonalitet for å fotografere i dårlig belysning. Night mode 2.0 som dette kalles kombinerer mange bilder tatt i RAW-format til et bilde i høy kvalitet. Vi får se. Konkurrentene begynner å bli ganske gode til dette. I hvert fall i toppsegmentet.

Den nye pro-modellen kommer også med mange nye og ganske innovative funksjoner som gjør det morsomt å ta spesielle bilder. Ikke minst for de som vil utnytte muligheten til å fotografere med lange eksponeringstider. Den kan også ta video med for- og bak-kameraet samtidig. Flott for de som alltid må stå bak og aldri får være med på videoen selv.

Flere kamera

I tillegg til det store 108 MP hovedkameraet finner vi et 5 MP kamera som Xiaomi forvirrende nok kaller en telemakro. Visstnok skal det i tillegg til å være makro kunne forstørre 2X. Det er nok en digital oppskalering vi her snakker om og da blir det litt feil å nevne ordet tele i det hele tatt.

Telefonen har også et 8 MP vidvinkelkamera med 118 grader synsfelt. Til slutt finner vi et 2 MP dybdekamera til fokusering.

Amoled-skjermer

Skjermkonkurranse: I det minste på skjermsiden ser det ut som Xiaomi har noe å fare med. Foto: Xiaomi

Alle de nye Redmi Note 10 modellene som nå kommer vil få en amoled-skjerm. Mange telefoner i det billige segmentet har LCD-skjermer. Derfor er dette en interessant utvikling. Promodellen får en med 120 Hz oppfriskningsfrekvens som er oppgitt til en maks lysstyrke på hele 1200 Nits. Veldig solvennlig altså. Skjermen fanger opp fingerbevegelser med en frekvens på 240 Hz som gjør den godt egnet til spill. Oppløsningen på den 6,67 tommer store skjermen er på 1080 x 2400 piksler. Her har de også bestrebet seg på å krympe kamerahullet mest mulig og det er nå bare 2,96 mm.

Stort batteri

Et batteri på 5,02 Ah er veldig bra. Spesielt når telefonen bare veier 192 gram. Vi tar likevel påstanden om 0,02 Ah med en klype salt. Det knapt mulig å måle, men Xiaomi har ønsket seg et litt høyere tall enn konkurrenter som nå legger seg på 5 Ah. Så da så. Tenker vi sier 5 Ah.

Mer interessant er at telefonen kan lade med 33 watt og at det ligger en slik lader i esken. Det betyr hurtig lading.

Vi liker at de har fingeravtrykksensoren på siden av skjermen. Det er kanskje ikke like sikkert som de beste under skjermen, men mere praktisk og raskere.

Det er også positivt at telefonen har et microSDXC-spor for minneutvidelse

Telefonen er også utstyrt med en egen, såkalt haptisk motor. Det er en slags rangle som vibrerer opp og ned vinkelrett på skjermen og som gjør at det rister litt mer enn de vanlige vibrasjonene når man spiller, og eventuelt trykker på knapper.

Lyd

Ikke alle telefoner har mer enn én høyttaler. Her finner vi også stereolyd fra to høyttalere i hver sin ende, men også en 3,5 mm analog lydport. Til glede for mange som har hodesett med kabel og de som vil koble den til et lydanlegg.

Det er likevel noen egenskaper som avslører at dette er en telefon i mellomsegmentet.

Skjermen er beskyttet av Gorilla Glass 5. Det er et stykke under toppen som er 7 i dag, eller Victus som det også kalles. Derimot kommer telefonene fra Xiaomi med skjermbeskytter og med et enkelt deksel i pakken. Det hjelper godt.

En annen indikasjon på et dette ikke er en toppmodell, er at den har en Qualcomm Snapdragon 732G prosessor. En rask sak, men langt bak den nye topputgaven. Men også veldig mye billigere.

Den er ikke vanntett, men IP53-sertifisert slik at den tåler vannsprut. De færrest dykker med telefonen uansett.

Ledende design?

Penest: I følge Xiaomi har den nye Redmi 10-serien ledende design. Tja. Foto: Xiaomi

Xiaomi påstår det de nå leder designen av telefoner i denne klassen, ja faktisk alle klasser. Det all grunn til å ta påstanden med en klype salt. Ja, den er pen, men det er mange andre også. Da er det kanskje mer interessant at den er 8 prosent tynnere og lettere enn modellen den erstatter.

10 og 10S

I Redmi-serien kommer det også to litt billigere modeller som er litt mindre utstyrt enn Pro-utgaven. De har en litt mindre skjerm, men fremdeles amoled, på 6,48 tommer. De er beskyttet av Gorilla Glass 3.

10S-modellen har et hovedkamera på 64 MP, mens 10 stopper på 48 MP. Oppløsningen på makrokameraet er redusert til 2 MP og i disse utgavene har de også spart litt på prosessoren. 10S har en Mediatek Helio G95 prosessor, mens 10 har en Snapdragon 678. Ved å renonsere på prosessoren er det mulig å spare penger og det er det vi ser her. Reflektert i utsalgsprisen.

Vi legger også merke til at begge har et microSDXC spor for utvidelse av lagringsminne og den samme IP53-sertifiseringen som storebror. De har et 5 Ah batteri, 33 watt hurtiglading og de har stereohøyttalere.

Oss mot dem: Xiaomis sammenlikning av Redmi Note 10S tilsvarende modell hos Samsung; A51. Prisen er veldig mye lavere. Foto: Xiaomi

Oss mot dem: Xiaomis sammenlikning av Redmi Note 10 tilsvarende modell hos Samsung; A31. Prisen er veldig mye lavere. Foto: Xiaomi

5G

Til slutt kommer en 5G-utgave av den billigste utgaven, med noen modifikasjoner. For å holde prisen nede er vidvinkelkameraet droppet, hurtigladingen stopper på 18 watt og det er bare en høyttaler.

Oss mot dem: Xiaomis sammenlikning av Redmi Note 10 5G tilsvarende modell hos Samsung; A 42 5G. Prisen er veldig mye lavere. Foto: Xiaomi

Dog, den har som de andre doble SIM-kort, men her kan begge være 5G-kort.

Til Norge

Det er svært sannsynlig at vi får se de nye Redmi 10-telefonene i Norge. Når, og om de vil selge alle modellene, er uvisst.