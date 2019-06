Yngve vil at Microsoft skal ligge unna tastaturet hans

Yngve N. Pettersen er utvikler hos Vivaldi Technologies og jobber blant kolleger fra en rekke land. Som de fleste som bor i Norge og har norsk som morsmål, har han valgt et tastatur med norske tegn og norsk tastaturoppsett i Windows 10. Operativsystemet har han har brukt i rundt halvannet år. Før dette brukte han Windows 7.

En stund etter at Yngve tok i bruk Windows 10, begynte han å oppleve noe pussig. Fra da av begynte den norske tastaturlayouten å bli skiftet ut med oppsettet for amerikansk engelsk (EN-US). Dette til tross for at Yngve ikke hadde installert noe annet tastaturoppsett enn det norske på maskinen.

Selv om Yngve har stilt dette tilbake og slettet EN-US-oppsettet, er dette et problem han stadig opplever.

Ikke alene

Etter å ha søkt litt på internett, fant Yngve en diskusjonstråd hvor en rekke andre forteller at de opplevde tilsvarende problemer, i alle fall at det automatisk legges til tastaturoppsett uten at brukeren har bedt om dette.

Tråden ble opprettet i 2016, men Yngve har sett indikasjoner på at problemet kan ha opptrådt allerede for 7-8 år siden, i Windows 8.

Dette skriver Yngve i et blogginnlegg.

Basert på diskusjonstråden og informasjon det vises til der, samt at en kollega på kontoret opplever akkurat det samme, har Yngve kommet til en teori om at problemet primært oppstår hos brukere som jobber et sted hvor mange av de andre Windows 10-brukerne benytter ulike tastaturspråk.

Ifølge Yngve kan det virke som at Windows 10 sjekker oppsettet på andre PC-er i samme lokalnett og installerer ekstra tastaturlayouter basert på dette.

Tastatursnarvei?

Dette alene forklarer ikke hvorfor operativsystemet ikke bare installerer EN-US-layouten, men også velger den. Yngve skriver i blogginnlegget at dette kan skyldes at tastatursnarveiene for å bytte språk har mye felles med tastatursnarveien for å veksle mellom applikasjoner, og at en fingerglipp her kan være årsaken til at en annen layout plutselig velges.

Yngve N. Pettersen opplever et irriterende problem med Windows 10 og tastaturlayouten. Foto: Harald Brombach

Yngve oppdaterte blogginnlegget for et par dager siden. Da hadde han greid å deaktivere tastatursnarveien for å skifte tastaturlayouten og håpet at det ville løse problemet.

– Som nevnt i oppdateringen av artikkelen fikk jeg omsider jobbet rundt det, men det skulle ikke vært nødvendig, skrev Yngve i en epost til digi.no torsdag ettermiddag.

På'n igjen

Men hvor lenge var Adam i paradis? Ikke særlig lenge, hvis Yngves opplevelser er en målestokk.

En drøy time senere fikk vi en ny epost fra Yngve:

– Hmmmmm, der dukket US-layouten opp. Igjen! Skjedde etter et par reboot av

laptopen, skriver han.

– Microsoft, hold fingrene unna tastaturet mitt, er den klare beskjeden til Yngve.

Henvendelse til Microsoft

Yngve tipset digi.no om blogginnlegget sitt allerede for en uke siden. Vi henvendte oss da til Microsoft Norge for å høre om de kunne bidra med en forklaring eller løsning på problemet.

Ofte bruker kommunikasjonsavdelingen til Microsoft Norge moderselskapets ressurser for å svare på tekniske spørsmål. Dette gjør at det tar litt tid å få svar, men forhåpentligvis er det eksperter på området som svarer.

Yngves blogginnlegg er skrevet på engelsk, noe som burde bidra til at problemstillingen kom tydelig fram også blant Microsofts ansatte i andre land.

Dessverre var ikke dette tilfellet. Etter en knapp ukes ventetid, fikk vi svar fra Microsoft. Det inneholdt i praksis bare følgende oppskrift:

You can change your display language by: Select the Start button > Settings > Time & Language > Language Choose your language from the Windows display language menu. To remove extra language packs or keyboard languages: Select the Start button, then select Settings > Time & Language > Language. Under Preferred languages, select the language you want to remove, and then click Remove. To remove an individual keyboard, select the language in question (see step 2), select Options, scroll down to the Keyboards section, select the keyboard you want to remove, and click Remove. For more information on how to manage your display language settings in Windows 10, you can read more in the Windows support page.

Uavhengig av hvor godt Microsofts eksperter har lest blogginnlegget til Yngve, så har de i alle fall ikke forstått problemet.

Oppskriften over forteller bare hvordan ekstra tastaturlayouter kan slettes, noe Yngve selvfølgelig kunne fra før. Men oppskriften forteller ingenting om hvordan Yngve kan få sin PC til å slutte å installere og velge ekstra tastaturoppsett, uten at han ønsker det.

En liten håndfull personer har kommentert blogginnlegget til Yngve. Noen av disse opplever det samme, men ingen av dem har så langt kommet med noen fungerende løsning på problemet.

Digi.no har mange kompetente lesere. Kanskje noen av dere har vært borti det samme og funnet en løsning på det? Fortell gjerne om dette i kommentarfeltet nedenfor.