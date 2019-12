Det er ennå ikke for sent å oppgradere gratis til Windows 10

Windows 10 er nå over fire år gammelt. Selv om Windows 10 for lengst har blitt verdens mest brukte operativsystem for PC-er – ifølge Netmarketshare skjedde dette omkring november 2018 – så har Microsoft måtte slite for å oppnå disse andelene.

Mens Microsoft tidligere tok betalt for alle nye Windows-versjoner, enten som oppgraderinger eller ferdig installert på nye PC-er, så var det lenge helt gratis å oppgradere eksisterende PC-er med Windows 7 eller nyere til Windows 10.

To tidligere frister

Formelt varte dette gratistilbudet fram til den 29. juli 2016, nøyaktig ett år etter at Windows 10 ble allment tilgjengelig. Men antallet som hadde benyttet seg av gratismuligheten var trolig langt lavere enn det Microsoft hadde sett for seg. Like før fristen gikk ut, lanserte selskapet en ny mulighet for gratis oppgradering til Windows 10.

Denne nye muligheten ble kalt for «Gratis oppgradering til Windows 10 for kunder som bruker støtteteknologier». Med støtteteknologier mener hjelpemidler som for eksempel skjermlesere.

Det var ingen kontroll av om brukerne faktisk brukte slike støtteteknologier, så ordningen kunne brukes av alle. I praksis var den en forlengelse av den opprinnelige fristen.

Men etter en tid ble det klart at heller ikke denne ordningen ville vare evig. Fristen ble satt til den 31. desember 2017. Etter dette ble den spesielle oppgraderingsmetoden gjort utilgjengelig.

Windows 7 «dør» snart

Formelt er det i dag ingen måte å oppgradere til Windows 10 på uten å måtte betale for en lisens. Men i praksis stemmer ikke dette, noe som er gode nyheter for mange av dem som fortsatt bruker Windows 7 og ikke helt vet hva de skal gjøre når dette over ti år gamle operativsystemet nå er modent for graven.

Den 14. januar 2020 er siste gang Microsoft kommer med sikkerhetsoppdateringer til Windows 7. Ingen sårbarheter i operativsystemet vil bli fjernet etter dette, noe som betyr at risikoen ved å bruke Windows 7 vil bli større og større for hver måned som går. Unntaket er for dem som velger å betale Microsoft en årlig sum for å holde Windows 7 kunstig i live. Disse vil i ytterligere tre år motta sikkerhetsoppdateringer til Windows 7.

Men tilbake til den gode «nyheten».

Selv om Microsoft formelt har stengt muligheten for gratis oppgradering til Windows 10, så er det ikke slik i praksis.

Media Creation Tool gjør fortsatt nytten

Microsoft tilbyr et verktøy (Media Creation Tool) som først og fremst er gjør det mulig å lage et installasjonsmedium for Windows 10, enten på en skrivbar DVD-plate eller USB-minnepinne. Men dette verktøyet tilbyr også en mulighet til å oppgradere fra Windows 7 eller 8.x direkte, uten at det må lages et installasjonsmedium.

Dette verktøyet er kanskje kjent for mange allerede, men noe som kanskje har avskrekket mange fra å bruke det til å oppgradere til Windows 10, er forutsetningen: «Du har en lisens for installasjon av Windows 10 og oppgraderer denne PC-en fra Windows 7 eller Windows 8.1.»

Det opplyses derimot ikke hva en slik lisens innebærer. Men etter alt å dømme er det fortsatt slik at dersom Windows 7 eller 8.x er installert på PC-en fra før med en gyldig lisensnøkkel, og det ikke dreier seg om noen volumlisens, så er dette også en lisens til å oppgradere til Windows 10.

Noen fallgruver

Det som kan være avgjørende for at dette skal virke, er at man velger å kjøre oppgraderingen direkte fra det nevnte verktøyet. Underveis i prosessen blir man spurt om man ønsker å opprette installasjonsmedier eller å slette det eksisterende systemet før Windows 10 installeres. Ignorer disse mulighetene, i alle fall i denne omgang, hvor det viktigste er å få en gyldig utgave av Windows 10 til å kjøre på PC-en. Valget som vises i bildet i toppen av saken, er derfor det riktige på dette tidspunktet.

I utgangspunktet er det såre enkelt å oppgradere til Windows 10 med det nevnte verktøyet. Installasjonsfilene lastes ned, før verktøyet går i gang med å sjekke systemet for kompatibilitetsproblemer og å installere nødvendige oppdateringer. Deretter installeres Windows 10 og til slutt ytterligere noe oppdateringer.

Oppgraderingen til Windows 10 kan ta lang tid. I den første delen av perioden kan PC-en fortsatt benyttes til andre oppgaver. Skjermbilde: digi.no

Under denne prosessen, som ofte kan ta noen timer, vil PC-en startes på nytt flere ganger. I mellomtiden er det viktig at den får jobbe uforstyrret inntil PC-en melder at tiden har kommet for å logge seg på Windows 10. Bærbare PC-er bør være koblet til strømnettet mens oppgraderingen pågår.

Digital og varig lisens

Når operativsystemet på PC-en først har blitt oppgradert til Windows 10, så har den fått en digital lisens som ikke forsvinner selv om SSD-en eller harddisken formateres.

Det er først nå det kan lages en ren Windows 10-installasjon på PC-en, for eksempel fra en USB-minnepinne konfigurert med det tidligere nevnte verktøyet.

Mer informasjon om den digitale lisensen finner man i Windows 10 under Innstillinger > Oppdatering og sikkerhet > Aktivering.

Aktiveringsseksjonen i innstillingene i Windows 10. Skjermbilde: digi.no

Lovlig?

Det er ingen vesentlig forskjell på metoden beskrevet i artikkelen og metodene som Microsoft tidligere offisielt har anbefalt. Fortsatt dreier det seg om et offisielt verktøy fra selskapet og ingen form for «hack» eller annen omgåelse av sperringer. Dersom Microsoft ikke har ønsket at verktøyet skulle brukes på denne måten, har selskapet hatt all verdens tid på seg til å fjerne muligheten.

Det betyr likevel ikke at større virksomheter bør bruke denne metoden uten å ta kontakt med Microsoft, selv om PC-ene i virksomheten har en OEM-lisens i stedet for en volumlisens. Uten et klarsignal fra Microsoft kan det bli stilt spørsmål om denne oppgraderingen i en eventuell lisenskontroll. I tillegg dreier det seg om en ganske tidkrevende metode som nok best egner seg for noen å oppgradere noen få maskiner.

Vellykket test

Digi.no testet i forrige uke denne oppgraderingsmetoden på en noe eldre, stasjonær PC med Windows 8.1. Det gikk helt smertefritt. Det eneste vi la merke til var at et par av de fabrikkinstallerte enhetsdriverne ble erstattet med drivere som følger med Windows 10.

Vi planlegger å gjøre det samme i romjula med en enda eldre PC som fortsatt kjører Windows 7. Vi kommer til å oppdatere denne saken når vi har sett hva som blir resultatet av dette. I utgangspunktet forventer ingen problemer, siden det dreier seg om en privateid PC uten programvare som avhenger av en spesiell Windows-versjon.