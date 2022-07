Tiltaket ble kunngjort torsdag.

Selskapet sier de blant annet vil fjerne videoer som fremmer utrygge hjemmeaborter, samt videoer som inneholder feilinformasjon om sikkerheten ved å ta abort ved klinikker i stater hvor abort fortsatt er lovlig

De vil starte å fjerne videoer i løpet av de neste ukene, opplyser YouTube.

Bakteppet er at USAs høyesterett i juni blant annet satt til side Roe vs. Wade-kjennelsen som har sikret føderal rett til abort siden 1973, og fastslo at det fremover er opp til delstatene selv å bestemme gjeldende abortlover.

Tidligere i juli kunngjorde Google, som eier YouTube, at de vil fjerne informasjon om brukere som oppsøker abortklinikker.