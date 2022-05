YouTube fjerner tusenvis av kanaler knyttet til Ukraina-krigen

YouTube har slettet over 9000 kanaler og fjernet mer enn 70.000 videoer som var knyttet til krigen i Ukraina. Det opplyser YouTubes produktsjef Neal Mohan til The Guardian.

Han sier at kanalene og videoene er fjernet på grunn av brudd på YouTubes retningslinjer for innhold ved at de har omtalt Russlands invasjon av Ukraina som «et frigjøringsoppdrag».

YouTube har anslagsvis 90 millioner brukere i Russland og har – i motsetning til andre amerikanske sosiale medier, som Facebook – ikke blitt stengt ned i landet. Men YouTube tillater ikke lenger reklame i Russland.