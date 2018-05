YouTube lanserer strømmetjeneste for musikk

YouTube er selve giganten innen videostrømming på nett, og nå tar tjenesten steget over i musikkverdenen for alvor. På sin offisielle blogg har tjenesten nemlig kunngjort YouTube Music.

YouTube Music er en ny strømmetjeneste for musikk som vil organisere det allerede massive musikkinnholdet på YouTube i et mer «Spotify-aktig» design, hvor låter, album, spillelister, musikkvideoer, remikser og live-opptredener vil bli tilgjengelig i et forenklet format på ett sted.

Den nye tjenesten kommer både som en mobilapp og en PC-versjon og skal by på en hjemskjerm som «dynamisk» tilpasser seg hver enkelt bruker basert på lyttehistorikk og andre faktorer som hvor man befinner seg og hva man driver med.

Kommer snart til Norge

Ifølge YouTube skal tjenesten for eksempel kunne registrere når man befinner seg på en flyplass og anbefale avslappende musikk før flyreisen, eller anbefale musikk med raske rytmer når man besøker treningsstudioet.

YouTube Music skal også gjøre det enkelt å finne musikk selv om man ikke husker navnet på sangen eller artisten ved at man skrive inn beskrivende setninger, eller eventuelt utdrag fra sangteksten, i søkemotoren.

I likhet med andre musikkstrømmetjenester skal den nye tjenesten komme i både en betalt versjon uten reklame og en gratisversjon som inneholder annonser. Abonnenmentsutgaven vil koste 10 dollar i måneden, som er samme prisen som for eksempel Spotify krever.

YouTube Music skal i første omgang rulles ut i en tidlig utgave i et lite knippe land, men i ukene fremover skal tjenesten få en bredere lansering, og Norge nevnes spesifikt blant landene som får tjenesten ganske snart. For å få vite akkurat når den kommer kan du registrere deg på denne siden for varslinger via e-post.

