Zoom fulgte Kinas ordre om å utestenge brukere

Det amerikanske selskapet bekrefter dette selv i en uttalelse.

Bakgrunnen for saken er at politiske aktivister planla nettbaserte markeringer for å minnes Tiananmen-massakren i Beijing 4. juni 1989.

I Kina er det forbudt å diskutere drapene på demokratiforkjempere på Tiananmen. I de planlagte markeringene på Zoom skulle aktivister både fra USA, Hongkong og andre deler av Kina delta.

Zoom fikk derfor beskjed av kinesiske myndigheter om at de planlagte aktivitetene var ulovlige i Kina.

Dermed besluttet selskapet å stanse minst tre møter og suspendere eller fjerne kontoene til flere brukere. Flere aktivister bosatt i USA og Hongkong forteller at de er blitt utestengt.

Zoom beklager i sin uttalelse at brukere utenfor «fastlands-Kina» ble berørt av saken.

Det amerikanske selskapet ønsker å nå å ta grep for dette ikke skal skje igjen. Planen er å utvikle teknologi som gjør det mulig å blokkere brukere kun i bestemte geografiske områder.