Zoom vil ikke kryptere for gratisbrukere – vil samarbeide med politi og FBI om tilgang

Videomøtetjenesten Zoom har bekreftet at de ikke vil gi den lovede ende-til-ende-krypteringen på samtaler til gratisbrukere, blant annet fordi de vil samarbeide med politi og FBI hvis noen bruker tjenesten til noe ulovlig, skriver The Verge.

Krypteringen vil dermed kun bli tilgjengelig for betalende bedriftskunder og institusjoner som skoler og liknende. Det vurderes imidlertid å gi ideelle organisasjoner og sårbare grupper, som politiske avhoppere, tilgang til kryptering.

En måte å bli kvitt grumset på

Det var Reuters som først meldte om saken, etter at Zoom hadde diskutert planene med borgerrettighetsgrupper og grupper som jobber for å bekjempe overgrep mot barn.

En av deltakerne i diskusjonen var Jon Callas fra den amerikanske borgerrettsunionen ACLU. Han mente strategien til Zoom virker fornuftig, fordi den voldsomme økningen i videosamtaler også gir større muligheter for at noen misbruker tjenesten.

– De av oss som driver med sikker kommunikasjon mener at vi behøver å gjøre noe med de virkelig forferdelige tingene. Å kreve betaling for ende-til-ende-kryptering er en måte å bli kvitt grumset på, sa han.

Gennie Gebhart fra den ideelle organisasjonen Electronic Frontier Foundation (EFF), det amerikanske motstykket til Elektronisk Forpost Norge (EFN), var imidlertid mer skeptisk.

EFF jobber for digitale rettigheter, og er blant annet opptatt av personvern. Gebhart uttalte at hun håper Zoom vil endre kurs og tilby kryptert video til flere enn de betalende bedriftskundene.

Har ikke bakdører

I en uttalelse understreker Zoom at de ikke aktivt overvåker innholdet i videomøter, og at de ikke deler informasjon med politiet annet enn ved for eksempel overgrep mot barn.

– Vi har ikke bakdører hvor deltakere kan delta i møter uten å være synlige for andre. Dette vil ikke endre seg.

De uttaler videre at planen om kryptering balanserer brukernes personvern med sikkerheten til sårbare grupper, som barn og potensielle ofre for hatkriminalitet.

– Vi planlegger å tilby ende-til-ende-kryptering til brukere vi kan bekrefte identiteten til, og dermed begrense skade mot disse sårbare gruppene. Gratisbrukere logger kun inn med en e-post-adresse, som ikke gir nok informasjon til å verifisere identiteten.