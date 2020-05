Zoom har likevel ikke 300 millioner daglige brukere

Videomøtetjenesten Zoom har for andre gang denne våren måtte trekke tilbake påstander om tjenesten. Det første tilfellet var en påstand om ende-til-ende-kryptering, til tross for at det benyttes helt ordinær kryptering mellom klient og server.

Nå viser det seg at påstanden om 300 millioner daglige (unike) brukere heller ikke stemmer. Dette ble omtalt blant i et blogginnlegg som Zoom Video Communications publiserte den 22. april.

Ikke unike brukere

Dette innlegget har i ettertid blitt endret i det stille, noe The Verge har oppdaget. Nå står det ikke lenger noe om 300 millioner daglige brukere, men om 300 millioner daglige Zoom-møtedeltakere.

Dette er selvfølgelig et helt annet tall, siden en bruker som deltar i tre ulike Zoom-møter i løpet av en dag, vil bli telt tre ganger. Zoom Video Communications har beklaget feilen overfor The Verge.

Når man sammenligner bruken av konkurrerende tjenester, er viktig å sammenligne epler med epler. Det er ikke så enkelt, når flere av de ulike aktørene i dette markedet trekker fram helt andre typer «frukt». Teller for eksempel en (unik) bruker som bare har logget seg på tjenesten, eller kreves det at brukeren har gjort noe aktivt?

Ikke sammenlignbare tall

Microsoft er ofte temmelig nøye med å definere hva som menes med tallene selskapet oppgir. I slutten av april kom selskapet med nye brukertall for Teams, som blant annet tilbyr støtte for videomøter.

Microsoft-sjef Satya Nadella fortalte i slutten av april at Teams nå har 75 millioner daglige, aktive brukere. Men hvor mange av dem som deltok i videomøter, er derimot ikke oppgitt. I stedet trakk Nadella fram at rundt 50 millioner av de nevnte brukerne delte, samarbeidet om eller samhandlet med filer i tjenesten.

Google fortalte i forrige uke at selskapet rene videomøtetjeneste Meet får 3 millioner nye brukere hver dag, det vil si brukere som ikke har brukt tjenesten før. Hvor mange unike, aktive, daglige brukere tjenesten har, vet vi derimot ikke. I stedet snakker selskapet om daglige møtedeltakere, slik som Zoom gjør nå, og dette antallet skal ha passert 100 millioner. Det er mulig at dette tallet kan sammenlignes direkte med tallet som Zoom nå oppgir.

Heller ikke for Webex

Vi har også mottatt tall fra Cisco om selskapets Webex-tjenestene, som i likhet med konkurrentene har opplevd sterk vekst denne våren. Antallet deltakere var på 324 millioner mars, mot 153 millioner i januar. Dette er tall for hele måneder, ikke for enkeltdager.

I løpet av april har det i Webex blitt avholdt mer enn 24 milliarder møteminutter, mot 14 milliarder i mars og under 12 milliarder minutter i februar.

Det eneste tallet Cisco oppgir som sier noe om den daglige bruken, er at rekorden i antall daglige møter nå er på 4,2 millioner, mer enn en dobling siden før pandemien. Cisco teller kun møter dersom de har tre eller flere deltakere.