Zoom kjøper seg opp i norske Neat

Zoom har kjøpt seg opp i norske Neat for tredje gang. Denne gangen bruker de 30 millioner dollar på å skaffe seg i underkant av 15 prosent. I en pressemelding heter det at selskapet har en markedsverdi på 640 millioner dollar. Det er ikke verst for et selskap som ikke er tre år ennå.

Det var kanskje det at Neat ble sertifisert for Microsoft Teams som satte fart i Zoom.

Video Vally vokser

Både Neat-sjef Simen Teigre og investorene Odd Johnny Winge og Fredrik Halvorsen, med sitt investeringsselskap Ubon Partners, har bakgrunn fra Tandberg og har vært med på flere selskaper som har bredt ut det Oslobaserte videomiljøet, som gjerne omtales som Video Valley.

Selskapet er store i mange land, men små i Norge hvor de utvikler mesteparten av produktene. De leverer ulike skjermbaserte lyd- og videoprodukter og det er lett å se for seg at moderskipet Cisco som kjøpte Tandberg føler at det brenner litt fra Neat og andre selskaper som har spunnet ut fra Tandberg og de selv.