Dette er IT-yrket som vil endre bankbransjen

Det er IT-prosjektlederne som er er spydspisser for å digitaliserer banknæringen, i alle fall her hos oss i DNB. Et IT-prosjekt kan raskt spore av, og i en stor organisasjon kan det få fatale følger.

Som IT-prosjektleder er det du som har gjennomføringsansvaret for å lede prosjektet fra A til Å, er i tett dialog med forretningsområdene, og er bindeleddet mellom bestilleren og det tekniske.

Behovet for prosjektledere er stort, og nå skal DNB få flere prosjektledere på plass.

Balansekunst

Hannah Ruud, har jobbet fast som prosjektleder i DNB i snart to år. Hun mener en dyktig IT-prosjektleder må klare å balansere samspillet mellom teknisk innsikt og lederegenskaper, for å få prosjektene i havn.



– Du blir gitt et ledermandat, men min erfaring er at det er like viktig å skaffe seg myndighet blant de du jobber med gjennom måten man leder på. Det handler om å spille andre gode og se mulighetene som ligger i å finne løsninger sammen med teamet, mener hun.

Tøff og vennlig på samme tid

Hannah Rud (høyre) med kollega Toril Steinmo. Foto: Stig B. Fiksdal

På spørsmålet om hva som kjennetegner en god IT-prosjektleder i DNB, er Hannah klar i sin tale:

– Du må ha bein i nesa, guts og klare å være tøff og vennlig på samme tid, sier hun, og fortsetter:

– Dette er absolutt ikke en jobb der du kan gjemme deg bak skrivepulten. Du må like presset og ansvaret som følger med jobben, og takle at det er en rolle der du både er operativ og utøvende, samtidig som du klarer å ha overblikk og bevare fokuset.

Selv om det kan høres krevende ut, legger hun til at du kommer langt med nysgjerrighet og interesse for det logiske bak det du skal levere.

Gøy å jobbe internasjonalt

Som IT-prosjektleder i DNB vil du jobbe med en rekke underleverandører, som i praksis betyr at du vil jobbe med et internasjonalt miljø der engelsk er arbeidsspråket.

– Du må forholde deg til forskjellige kulturer, eksterne fagmiljøer samt team- og offshore-miljøer som ikke nødvendigvis er plassert der du sitter. Som prosjektleder er det ditt ansvar at kommunikasjonslinjene flyter godt og oppgavene blir løst.

Som IT-prosjektlederne sier her på huset sier: Det mest spennende med jobben er at ingen dag er lik, og i et prosjekt er det mange ulike veier til målet.