12 russiske agenter tiltalt i Mueller-granskingen

Tiltalen er utformet av spesialetterforsker Robert Mueller, den tidligere FBI-direktøren som har ansvaret for granskingen av anklagene om russisk innblanding i presidentvalget i 2016.

Tiltalen mot tolv militære etterretningsagenter fra Russland skjer bare tre dager før toppmøtet mellom president Donald Trump og hans russiske motpart Vladimir Putin i Finland.

I den 29 sider lange tiltalebeslutningen anklages russiske GRU-agenter for å ha utført omfattende kyberoperasjoner for å stjele og offentliggjøre dokumenter og eposter fra Demokratene i forkant av valget.

– Det finnes ingen påstander om at sammensvergelsen endret stemmetallene eller påvirket noe valgresultat, sa visejustisminister Rod Rosenstein da han holdt pressekonferanse om utviklingen i Washington fredag.

Stjålne eposter

Han sier Trump er brifet om utviklingen og sier timingen utelukkende handler om «fakta, bevis og loven»:

– Det er ingen anklager i denne tiltalen om at noen amerikansk borger begikk noen forbrytelse, tilføyer han.

Rosenstein medgir at amerikanere kommuniserte med de tiltalte på internett, men uten at de visste at de snakket med russiske etterretningsagenter.

De tolv russerne er blant annet anklaget for å ha brutt seg inn i dataserverne til Demokratenes nasjonalkomité (DNC) og deres valgkampapparat, samt til daværende presidentkandidat Hillary Clintons valgkampapparat. De stjålne epostene ble deretter offentliggjort i månedene før valget.

Krever at Trump avlyser møte

Demokratenes mindretallsleder i Senatet, Chuck Schumer, ber Trump avlyse samtalene med Putin.

– Disse tiltalene er ytterligere bevis for det alle utenom presidenten forstår. President Putin er en motstander som blandet seg inn i våre valg for å hjelpe president Trump med å vinne, sier Schumer i en uttalelse.

Russland har hele tiden nektet for at de på noen måte blandet seg inn i presidentvalget i 2016.

– Den russiske stat har aldri grepet inn og har ingen hensikt om å gripe inn i amerikanske valg, uttalte Putin-rådgiver Jurij Usjakov fredag.

Trump lover å spørre Putin

Tidligere fredag, før tiltalebeslutningen ble kjent, sa Trump at han ville spørre Putin om anklagene om russisk innblanding i valget.

– Jeg kommer absolutt, helt bestemt til å stille spørsmålet, og forhåpentligvis kommer vi til å ha et godt forhold til Russland, sa han under en pressekonferanse sammen med statsminister Theresa May i Storbritannia.

Samtidig fordømte presidenten Muellers etterforskning og gjentok at han mener den er en «iscenesatt heksejakt».

– Vi har vært ekstremt harde med Russland, sa Trump.

Overvåking

Fra før av er 20 personer og tre selskaper tiltalt i Mueller-etterforskningen. Blant dem er fire tidligere Trump-rådgivere, samt 13 russere som anklages for å ha deltatt i en omfattende sosiale medier-kampanje med mål om å påvirke den amerikanske opinionen i forkant av valget.

I fredagens tiltale hevdes det at GRU-agenter fra mars 2016 brøt seg inn i datamaskinene til over 300 ansatte og frivillige i Clintons valgkamp, samt i partiapparatet.

De overvåket datamaskinene, plantet ondsinnet programvare og stjal dokumenter, ifølge tiltalen. I juni samme år begynte de ifølge tiltalen å offentliggjøre titalls tusen stjålne eposter, blant annet gjennom falske internett-identiteter.