17-åring laget sin egen databrikke i garasjen i 2018. Nå er versjon 2 klar

Sam Zeloof var 17 år og på tampen av high school da han i 2018 laget sin egen lille databrikke i garasjen.

Første versjon, kalt Z1, hadde bare seks transistorer, som er nærmest for ingenting å regne etter dagens standard, men det er likevel en imponerende bragd ikke mange gjør ham etter. Han brukte to år på å få det til, og han laget selv mye av utstyret han trengte.

Selve brikken designet han i Photoshop, fordi det som han sier «... var så mye enklere enn mer spesialisert programvare».

Produksjonsprosessen forteller han mer om i bloggen sin.

Det er selvsagt begrenset hva en brikke med bare seks transistorer kan brukes til – eller for den saks skyld om den i det hele tatt kan kalles en prosessor som sådan – men Zeloof demonstrerer i videoen nedenfor at han blant annet brukte brikken til å styre blinkingen av en LED og at han også laget en gitarpedal ved hjelp av brikken sin.

200 ganger flere transistorer på tre år

Z1 trengte imidlertid nesten 10 volt for å virke, noe som var litt i meste laget. Derfor har han nå laget versjon to, det vil si Z2, og denne har hele 100 transistorer. Og som om ikke det var nok, har han laget ikke mindre enn 12 av disse på samme silisiumbrikke, slik at han i praksis sitter igjen med en prosessor med 1200 transistorer.

Selv om heller ikke det er sammenlignbart med dagens teknologi fra Intel eller AMD, er det betydelig bedre enn Z1. Og om man virkelig ønsker å sammenligne med Intel, så hadde Intels første prosessor, 4004-modellen som ble lansert i 1971, ikke mer enn 2250 transistorer. Den måtte det imidlertid et helt firma til for å designe og produsere. Prosessen som er brukt, er omtrent den samme for både Z2 og Intel 4004, og på den måten har Zeloof også klart å redusere strømkravet fra ca. 10 volt helt ned til 1v.

Til ytterligere sammenligning hadde Intels berømte 8086-prosessor ca. 25.000 transistorer, mens dagens betydelig mer avanserte av sorten har oppunder 20 milliarder (AMD Ryzen 9 5950X).

Eksperimenterer videre

Zeloof har forresten også eksperimentert med brikker med 1500 transistorer og mener selv at han har fått til én som fungerer 100 prosent og to der omkring 80 prosent av transistorene fungerer.

Z2 forteller han mer om her.

Her kan du se en video der Zeloof gir en kjapp gjennomgang av prosessen: