44 skuffede jenter trodde de ikke kunne komme på Girl Tech fest 

Girl Tech-fest har gått av stabelen over hele landet, og 1500 jenter har deltatt. Over 300 jenter deltok på Deichman i Oslo.

I Bergen hadde to skoleklasser med jenter meldte seg på Girl Tech-festen i som fant sted på Bergen bibliotek.

44 jenter i fjerdeklasse på Søråshøgda skole, lærere og foreldre som hadde planlagt og lagt til rette, fikk vite en uke før dagen at de ikke kunne dra likevel.

En av mødrene tok kontakt med Girl Geek Dinners i Bergen for å få hjelp. De arrangerer teknologidag for jenter om våren.

Ringte Girl Geek-nettverket

Selv om hun egentlig ikke hadde noe med denne Girl Tech-festen å gjøre, satte Cecilie Wian i Knowit i gang med å arrangere en dugnad for at jentene skulle få en teknologidag.

Serine og Alida lager egenprogrammert robot av melkekartong. Foto: Privat

I Knowit hadde de noe utstyr fordi de har hatt kodekurs for ansattes barn, og Wian har også vært involvert i Knowit-kurs for barn.

Hun ringte en rekke av kvinnene i Girl Geek-nettverket, men trengte ikke vente lenge: Etter bare noen minutter hadde fire ansatte i Vizrt sagt at de satte av arbeidsdagen til jente-tech-dugnad.

Fra Virzt kom Cecilie Fløysland, Cecilie Åsen, Lubaba Farin Tanisha og Alise Haukenes.

- Det er så utrolig hjertevarmende at damene i bransjen trår til, sier Wian.

Mener de 44 jentene fikk den beste workshopen

En av mødrene i klassen, Kristin Takle, var med. Hun sier at hun synes dagen ble utrolig vellykket.

- De kastet seg rundt og ordnet alt, og det var helt fantastisk, sier Takle, som også var den som tok kontakt med bekjente for å finne ut om jentene kunne få et alternativt tilbud.

Hun synes det var morsomt å se at jentene bygget sine egne roboter og programmerte dem.

-Jeg tror at elevene fikk den beste workshopen. De var helt gira. Å programmere noe de kan se fysisk, det var de helt i hundre over, sier Takle.

Dobbeltbooking

Girl Tech fest i Bergen forklarer at påmeldingene kom både lokalt og nasjonalt, og at de allerede hadde fullbooket festen med lokale påmeldinger da de nasjonale påmeldingene kom.

– Vi beklager at dobbeltbookingen skjedde, og om vi skal delta på GTF igjen vil vi henvise alle skoler til å bruke en kanal for påmelding, skriver bibliotekar Helene Madsen ved Bergen bibliotek i en epost.

– Vi er veldig glad for det store engasjementet blant frivillige veiledere som gjorde at vi klarte å få til et opplegg for alle som ville delta, uansett hvordan de var påmeldt, skriver Madsen.