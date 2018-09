Hvorfor gutta ikke fikk bli med: Girl Tech-fest for 1500 jenter

OSLO (digi.no): 300 jenter på Deichmans hovedbibliotek og 1200 andre jenter rundt i hele landet møttes til Girl Tech fest i regi av JenterKoder.

310 jenter og rundt 70 kvinner fra IT-bransjen på tech-fest. Foto: Kjersti Flugstad Eriksen

Jentene i femte klasse på Vigernes skole hadde latt guttene være igjen i Lillestrøm.

– Fordi vi skal være på en jentegreie. Guttene skal ha techfest på skolen, sier Ella Thoresen Wangen.

Det er helt klart morsommere å være på Girl Tech fest, mener jentene, som sitter ved et bord som viser seg å ha en stol der det står: Reservert Siv Jensen.

Trenger penger

Det har Marion Volden Markil tenkt å ta alvorlig. Hun skal gjøre som jentene ble oppfordret til fra scenen.

– Jeg skal si til henne at vi trenger penger til å gjøre dette hver dag, sier hun.

Jentene på Girl Tech fest i Oslo møtte rundt 70 frivillige kvinnelige veiledere i rosa T-skjorter. De jobber med IT og teknologi til daglig, og fikk fri fra jobben til å gjøre et dagsverk for jentene fra fjerde og femteklasse.

Girl Tech fest Jenter Koder arrangerer festen. De er et frivillig initiativ bestående av Oda-Nettverk, TENK - TechNettverket for Kvinner, Norway Makers, IKT-Norge, Norway Makers, Nasjonalt senter for Realfagsrekruttering og Deichman bibliotek. Det arrangeres teknologifester for jenter i flere byer over hele landet; i Tromsø, Bergen, Åsane, Finnsnes, Stord, Kristiansand, Stavanger og Trondheim. Dagen arrangeres av JenterKoder, som er et samarbeid mellom ulike organisasjoner.

Kirstine Gyring fra Netcompany var en av dem. Hun jobber som utvikler, akkurat nå for Forskningsrådet.

– Da jeg hørte om det, tenke jeg at det må jeg være med på. Det er så gøy å være her hvor jenter får en trygg og god opplevelse med teknologi, sier Gyring.

Bruker teknologi uten at gutta tar over

På programmet sto koding i CodeStudio, et nettleserbasert verktøy der elevene programmerer i omgivelser de kjenner igjen fra spill, basert på et opplegg fra Lær Kidsa Koding. 3D-printer, AR-teststasjon med HoloLens og musikkkomposisjon med Pyca_loop var også på programmet.

Ordfører i Oslo, Marianne Borgen, hilser på Ella Thoresen Wangen, Ella Sørlie og andre jenter fra Vigernes skole i Lillestrøm. Foto: Kjersti Flugstad Eriksen

Isabelle Ringnes fra medarrangør TENK syntes det var veldig morsomt å møte jentene.

– Det er jo helt umulig å ikke være i ekstase, sier Ringnes.

– Når jeg spør jentene hva de synes er gøy med denne dagen, sier de at de har brukt teknologi uten at gutta tar over. Det er ikke for å ekskludere gutter, for det er mange steder der gutter også kan lære koding, sier Ringnes.

Flere jenter til IT-utdanning

Heidi Austlid i IKT-Norge var også til stede i rosa T-skjorte.

– Jeg håper vi har oppnådd at glade jenter går hjem og har lyst til å fortsette å kode. Da blir jeg glad. På sikt vil det gi en effekt å lære jentene å kode.

– De har samarbeidet, vært nysgjerrige og kreative. Så er det opp til de voksne rundt jentene, lærere og foreldre, å sørge for de 364 andre dagene, sier Austlid.

Hun viser til Norge er et av landene i verden der jenter og gutter i størst grad velger ulik utdanningsretning, til tross for at samfunnet er så likestilt.

Kvinneandelen på IT-utdanningene beveger seg sakte oppover. Nå i 2018 er andelen 24 prosent.

– Hvis vi klarer å gi jenter et større rom for å velge, da har vi lykkes.