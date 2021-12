5 spørsmål og svar om kryptovaluta

Hvordan fungerer kryptovaluta, og hvordan kan den være verdifull?

Vi spør forsker Svein Ølnes ved Vestlandsforsking.

1. Hva er formålet med kryptovaluta?

– Kryptovaluta er en stor og uensartet gruppe, så jeg velger å ta utgangspunkt i bitcoin i svarene. Formålet med bitcoin er usensurerbare penger som har et sterkt personvern, på linje med fysiske kontanter. Videre er formålet med bitcoin en klar pengepolitikk, der tallet på penger – bitcoin – er fastsatt til 21 millioner og aldri vil bli høyere. På grunn av egenskapen som verdioppbevaring, blir bitcoin også omtalt som «digitalt gull».

– Formålet med bitcoin er usensurerbare penger som har et sterkt personvern, på linje med fysiske kontanter, sier Svein Ølnes. Foto: Privat

2. Hvorfor er det så mange ulike kryptovalutaer?

– Nettstedet CoinMarketCap listet i starten av august opp over 11.000 kryptovalutaer. De aller fleste kryptovalutaene er basert på åpen kildekode – open source software – og er dermed lette å kopiere. Bitcoin, som den første kryptovalutaen, ble publisert som åpen kildekode i 2009, og mange av etterfølgerne har tatt utgangspunkt i den koden og gjort enkelte endringer.

– Det er lett å lage en ny kryptovaluta. Altfor lett, vil mange si. Men slik er det med åpen kildekode. Det er ingen som kan hindre noen i å bruke koden og gjøre små eller store endringer. De aller fleste kryptovalutaene er verdiløse, men samlet sett bidrar det store antallet til et rikere økosystem og utprøving av nye løsninger.

3. Hva gjør kryptovaluta verdifull?

– I bitcoins tilfelle er det fri tilgang til et usensurerbart, digitalt gode som også kan overføres direkte til hvem som helst i verden uten bruk av mellomledd. Den nye og radikale måten bitcoin kan overføre verdier på, gir det verdi. Digitale infrastrukturer som bitcoin er også sterkt preget av nettverkseffekter, og et stort antall brukere vil virke selvforsterkende og gi nettverket større verdi.

4. Hvordan kan man betale med kryptovaluta?

– Penger har tre hovedfunksjoner. Som byttemiddel for varer og tjenester, verdioppbevaring og målestokk for verdier. Enn så lenge er bitcoin mest brukt til verdioppbevaring. Men det er i ferd med å vokse fram betalingsløsninger basert på en protokoll kalt Lightning Network, som gjør bitcoin lettere og billigere å bruke til betaling. El Salvador har nettopp innført bitcoin som lovlig betalingsmiddel, og alle handelssteder er pålagt å ta imot bitcoin dersom kunden vil betale med det. Etter hvert som antallet løsninger basert på Lightning Network øker, vil det føre til mer bruk av bitcoin til betaling framover.

5. Hva bør forskningen fokusere på framover?

– Det er først og fremst et stort behov for mer kunnskap, og universitets- og høyskolesektoren har en stor jobb å gjøre her. Kryptovaluta utfordrer tradisjonell økonomi ved at teknologi og økonomi blir tett sammenvevet. For å forstå bitcoin – og andre kryptovalutaer, må man forstå begge deler, og undervisningen må ha et reelt tverrfaglig utgangspunkt.

– Forskningsmessig er det mange uløste utfordringer både innen teknologi og økonomi, men også i samspillet mellom dem, som for eksempel spillteoretiske problemstillinger. En viktig forskningsmessig utfordring på teknologisiden er nye krypteringsmetoder som også kan være sikre mot angrep fra kvantedatamaskiner.

Denne artikkelen ble først publisert i TU-magasinet, nr. 7/2021