Snart kan du betale kaffen med bitcoin - i El Salvador

El Salvador blir verdens første land som gjør bitcoin til offisielt betalingsmiddel, melder BBC.

Forslaget ble fremmet av sittende president Nayib Bukele for noen dager siden, og i natt gikk forslaget gjennom i kongressen, med 62 av 84 mulige stemmer for. Dermed vil bitcoin bli landets andre offisielle valuta om 90 dager, ved siden av amerikanske dollar, som ble innført i 2001.

Samtidig vurderer India å forby eierskap av bitcoin og andre kryptovalutaer.

Tidligere har El Salvador hatt valutaen colón, men denne ble tatt ut av sirkulasjon i 2001.

Den nye loven betyr at virksomheter er pliktige til å akseptere bitcoin som betalingsmiddel for varer og tjenester, men vel å merke kun dersom de har tilgang til teknologien som er nødvendig for å gjennomføre transaksjonen.

El Salvadors økonomi er avhengig av penger som sendes hjem fra utlandet, og slike transaksjoner utgjør omkring 20 prosent av landets brutto nasjonalprodukt.