Slik skal Twitter-grunnleggeren gjøre det lettere å grave etter bitcoin – for alle

Kryptovaluta har vokst enormt i popularitet, men ennå anses teknologien som for komplisert for mange mennesker. Dette gjelder ikke minst «mining», altså utvinning av kryptovaluta, og nettopp dette har selveste Twitter-grunnleggeren nå planer om å gjøre noe med.

Jack Dorsey kunngjorde nylig at han akter å bygge et åpent utvinningssystem for kryptovaluta, via sitt finansselskap Block – tidligere kjent som Square. Blant andre nettstedet Engadget har skrevet om saken.

Skal bruke spesialløsninger

Kunngjøringen kom i en Twitter-melding før helgen og er en realisering av planer som ble lagt frem allerede i oktober i fjor.

– Square vurderer å bygge et bitcoin-miningsystem basert på tilpasset silisium og åpen kilde for individer og bedrifter over hele verden. Dersom vi gjør dette vil vi følge maskinvarelommebok-modellen vår: bygg i det åpne i samarbeid med miljøet, het det i meldingen fra oktober.

Ifølge Dorsey har kryptoutvinningen behov for å bli myer\ mer distribuert og desentralisert, for å gjøre bitcoin-nettverket mer motstandsdyktig i det lange løp. I tillegg mener han at prosessen må bli mer effektiv, i lys av det pågående arbeidet med å gjøre energi generelt renere.

Kryptoutvinning har lenge blitt kritisert av flere hold for det høye energikonsumet. Nylig ble for eksempel EU bedt om å simpelthen forby utvinning på bakgrunn av at fenomenet kan true klimamålene.

Utover dette savner Twitter-grunnleggeren større fokus på såkalt vertikal integrasjon, hvor både programvare, maskinvare og distribusjon ses på som ett system overfor sluttbrukeren. En desentralisering kan også bidra til å gjøre maskinvaredesign mindre konsentrert hos et fåtall aktører, slik det er i dag, ifølge Dorsey.

Skal bli mer tilgjengelig

Den mest sentrale tanken bak initiativet er imidlertid å gjøre utvinningen mer tilgjengelig for folk flest.

– Utvinning er ikke tilgjengelig for alle. Bitcoin-utvinning burde være like enkelt som å plugge en rigg inn i en strømkilde. Det er ikke nok insentiver for individer i dag til å overkomme kompleksiteten ved å kjøre en utvinningsrigg på egen hånd, skriver Twitter-grunnleggeren.

Alle detaljene om hvordan dette nye systemet skal fungere er ennå ikke klare. Sjefen for maskinvareavdelingen hos Block, Thomas Templeton, opplyste på Twitter at de nå er i ferd med å sette sammen et team av ingeniører, som betyr at prosjektet ennå kun er i oppstartsfasen.

Jack Dorsey har lenge vært en stor tilhenger av kryptovaluta. I 2020 kjøpte selskapets hans Square hele 4709 bitcoin, en investering som på det tidspunktet tilsvarte 50 millioner dollar. Bitcoin-prisen økte flere prosent umiddelbart etter at transaksjonen ble kjent.